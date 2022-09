Le cercueil de la reine devrait quitter Londres lundi pour une interprétation déchirante de I Vow To Thee My Country.

On s’attend à ce que des dizaines de milliers de personnes se joignent à nous alors que des fanfares militaires jouent l’hymne préféré de la nation.

Crédit : AFP

La mélodie pétillante résonnera alors que les porteurs portent le cercueil de Sa Majesté dans un corbillard en attente pour son dernier voyage vers Windsor.

Le point culminant extrêmement émouvant suit le service funéraire d’État à l’abbaye de Westminster.

Les marins de la Royal Navy tireront le cercueil devant le palais de Buckingham une dernière fois.

Les groupes des Scots and Grenadier Guards sont alignés pour interpréter un mélange de favoris patriotiques, dont Jérusalem, l’hymne national et I Vow To Thee My Country alors que la procession atteint le Hyde Park Corner de la capitale.

Une source a déclaré: «Ce sera incroyablement émouvant.

Cela vient comme…

“Il n’y aura pas un œil sec dans la foule, ou pour les millions de personnes qui regardent à la maison.”

Les airs marquent la fin de la partie londonienne des cérémonies funéraires alors que la reine se dirige vers son repos dans la chapelle commémorative George VI de Windsor.