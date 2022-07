Le «cercle vicieux» force les enfants et les adolescents dans la crise après la réduction du financement du soutien précoce

D’énormes coupes dans le financement du soutien précoce aux enfants ont créé un “cercle vicieux”, avec des milliers de jeunes supplémentaires pris en charge et ayant besoin d’aide en cas de crise, selon un nouveau rapport soutenu par certaines des plus grandes organisations caritatives pour enfants du Royaume-Uni.

Alors que les centres Sure Start, les clubs de jeunes et les services de soutien familial pour toxicomanes ont fermé, les enfants et les adolescents ont dit aux auteurs du rapport qu’ils pensaient qu’ils devaient “se blesser ou blesser quelqu’un” avant de pouvoir obtenir de l’aide.

Et le rapport a révélé que les régions les plus pauvres du pays ont été les plus durement touchées, les dépenses consacrées aux services d’intervention précoce ayant été réduites de moitié par les conseils en Angleterre, passant de 3,8 milliards de livres sterling à 1,9 milliard de livres sterling entre 2010-11 et 2020-21.

Avec une succession de gouvernements dirigés par les conservateurs qui ont réduit d’environ 40% le financement central des autorités locales en Angleterre au cours des 12 dernières années, de nombreuses mairies ont réagi en réduisant les services qu’elles ne sont pas tenues par la loi de fournir, comme le soutien à l’intervention précoce pour les enfants.

Mais les dépenses consacrées aux services de crise statutaires ont grimpé de plus d’un tiers (37%) passant de 6 milliards de livres sterling à 8,2 milliards de livres sterling au cours de la même période, le nombre d’enfants pris en charge ayant bondi de 24% pour atteindre près de 80 000.

Le rapport, intitulé Stopping the Spiral, a révélé que cela a créé un cercle vicieux, où les conseils sont obligés de dépenser plus pour un soutien de crise coûteux, laissant plus d’enfants et de jeunes exposés à des risques tels que l’exploitation, la négligence et la mauvaise santé mentale.

Les recherches menées aujourd’hui par Pro Bono Economics ont révélé que les quatre cinquièmes (80 %) des dépenses des autorités locales en matière de protection sociale des enfants sont désormais consacrées aux services de crise et d’intervention tardive, qui sont plus susceptibles de réagir au préjudice que de le prévenir et quels conseils ont un rôle à jouer l’obligation légale de livraison, contre seulement 58 % en 2010-2011.

Le rapport, pour la Children’s Society, NSPCC, Action for Children, Barnardo’s et le National Children’s Bureau, fait suite à un avertissement de l’Independent Review of Children’s Social Care selon lequel 100 000 enfants seront pris en charge d’ici 2032 sur les tendances actuelles, poussant la facture de la crise services plus haut.

La coalition d’organisations caritatives a appelé le nouveau Premier ministre à utiliser son premier budget pour investir au moins 2,6 milliards de livres supplémentaires dans la protection sociale des enfants, comme recommandé par l’examen indépendant.

Le directeur général de la Children’s Society, Mark Russell, a déclaré: «Il est très préoccupant que les enfants des zones défavorisées, où les besoins peuvent être les plus grands, soient souvent parmi les moins susceptibles d’obtenir de l’aide avant que les problèmes ne deviennent incontrôlables.

« Si les ministres veulent vraiment augmenter leur niveau, ils doivent mieux cibler le financement sur les domaines qui en ont le plus besoin. Mais partout dans le monde, les conseils ont eu du mal à faire face aux réductions de financement du gouvernement et c’est pourquoi nous appelons celui qui deviendra le prochain premier ministre à s’assurer que les équipes de services à l’enfance à travers le pays obtiennent le financement supplémentaire dont elles ont désespérément besoin, le plus tôt possible.

Imran Hussain, directeur des politiques et des campagnes chez Action for Children, a déclaré: «Les mairies sont placées dans une position impossible par des décisions prises à Whitehall. Le gouvernement doit donner aux autorités locales les ressources dont elles ont besoin pour investir dans des services préventifs afin d’endiguer le flot d’enfants qui se font du mal avant qu’ils ne soient aidés.

Répondant au rapport, le président de l’examen indépendant, Josh MacAlister, a déclaré: «Ces chiffres inquiétants soutiennent mon appel à une réinitialisation radicale du système pour déplacer l’accent vers un soutien intensif et précoce aux familles.

« Il est crucial que la réforme s’accompagne des investissements nécessaires pour renforcer le soutien aux familles afin que davantage d’enfants puissent grandir dans des familles aimantes et que le système de prise en charge puisse fournir les mêmes bases.

« Il n’est pas viable de rafistoler les bords tout en continuant à injecter de l’argent dans un système qui s’effondre et il est vital que le prochain Premier ministre saisisse cette opportunité pour faire une différence dans la vie des enfants et des familles, aujourd’hui et à l’avenir.

La ministre fantôme du travail pour les enfants, Helen Hayes, a déclaré: «Une décennie de gouvernements conservateurs a supprimé les services d’aide précoce sur lesquels les enfants et les familles comptent, avec un nombre croissant de personnes prises en charge.

“Au lieu de se faire la guerre entre eux, les conservateurs devraient se concentrer sur la prestation pour le pays : s’attaquer à une culture nationale qui a toléré des services défaillants pour nos enfants et relever le défi de faire de la Grande-Bretagne le meilleur endroit pour grandir.”

La porte-parole libérale démocrate en matière d’éducation, Munira Wilson, a décrit le rapport comme “un autre exemple accablant de la façon dont nos enfants ne sont tout simplement pas une priorité pour les conservateurs”.

“Les enfants vulnérables à travers le pays sont confrontés à une tempête parfaite alors que le financement du soutien est réduit tandis que la crise du coût de la vie mord”, a déclaré Mme Wilson.

“Les libéraux démocrates demandent à ce gouvernement moralement en faillite de soutenir enfin la prochaine génération en donnant aux autorités locales plus que la misère qu’elles reçoivent actuellement pour aider les enfants avant qu’ils ne se retrouvent dans des situations dangereuses.”

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous avons mis 3,7 milliards de livres sterling supplémentaires à la disposition des conseils cette seule année pour les aider à fournir des services clés et à soutenir les familles.

«Nous soutenons les familles avec un accès meilleur et plus précoce aux services qui les gardent en sécurité et en bonne santé, en élargissant un réseau de Family Hubs dans toute l’Angleterre et en augmentant les investissements dans le programme Supporting Families, qui aide à maintenir ensemble jusqu’à 300 000 familles en toute sécurité et offrir des foyers aimants aux enfants. Cela précède la réforme à grande échelle du système de prise en charge grâce à notre réponse à l’examen indépendant de la prise en charge sociale des enfants.