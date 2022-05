NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Ils ont perdu leur mojo”, m’a dit un journaliste russe à propos de l’entourage du président russe Vladimir Poutine. Malgré les idées reçues, ce journaliste estime que les jours du régime sont comptés, qu’il est trop déconnecté et n’a rien à offrir.

On a beaucoup parlé de la paranoïa apparente de l’isolement accéléré par la pandémie de Poutine et d’autres caractéristiques propres à un homme du KGB depuis deux décennies au pouvoir. Beaucoup a également été dit sur les chasses aux sorcières potentielles au sein de ses services de sécurité pour quiconque aurait pu tromper Poutine avec des renseignements erronés avant le début de la guerre. Un autre journaliste, Roman Anin, a offert une image plus complète de qui tire les ficelles, alimente les renseignements du Kremlin, et pourquoi leur “mojo” peut être dépensé dans un article récent

Anin a affirmé que certains membres de l’entourage de l’ancien président ukrainien Viktor Ianoukovitch ont fui l’Ukraine avec leur patron et sont essentiellement sous la protection et à la solde de Moscou – et leurs renseignements sont obsolètes et biaisés en fonction de leurs propres intérêts.

“La raison pour laquelle cette information était fausse dans certains cas ou exagérée dans d’autres, c’est que ces gens, l’élite de Ianoukovitch, avaient deux objectifs principaux lorsqu’ils ont informé le FSB [Russia’s top security agency] sur ce qui se passait en Ukraine. Leur premier objectif était de gagner de l’argent parce que, vous savez, ils demandaient beaucoup d’argent pour faire une sorte de travail de renseignement en Ukraine. Mais la deuxième raison est plus importante. Leur désir était de retourner en Ukraine et de récupérer le pouvoir”, a déclaré Anin, rédacteur en chef de “Important Stories” (Istories), à Fox News.

Il a dit que c’est pourquoi ils réfléchissaient déjà aux postes qu’ils occuperaient en Ukraine occupée, ainsi qu’à leur travail avec le FSB. “Dans la majorité des cas, les informations n’avaient rien à voir avec ce qui se passait réellement sur le terrain.”

Anin a parlé de la foule des services de sécurité de la génération de Poutine, ses copains, en tant que personnes traumatisées dans une certaine mesure par la perte de l’empire et en colère contre l’Occident, mais qui en même temps en sont venues à embrasser de nombreux signes extérieurs du monde libre, ces choses qui étaient théoriquement interdites sous la direction communiste de l’URSS, comme la religion et l’argent. Il a affirmé que le décor du bureau de ces hommes du FSB disait tout. “Vous verrez des portraits de Derzhinsky (fondateur de la police secrète soviétique) le fondateur de leur ‘corporation’, et vous rencontrerez des icônes orthodoxes. Donc, ce genre de mélange de théories du complot avec la mentalité orthodoxe, et avec ce rêve de vengeance, est très important pour comprendre la mentalité de Poutine et pourquoi il a commencé la guerre.”

Une ancienne théorie du complot des services de sécurité consistait à puiser dans les pensées de feu la secrétaire d’État Madeleine Albright. Il provenait d’un général du Service de la garde fédérale, selon Anin. “Il a dit qu’ils étaient capables de se connecter au cerveau d’Albright et d’atteindre ses pensées, et ils ont découvert qu’elle détestait les Russes… c’est [a] général de l’un des services secrets russes les plus importants, alors pouvez-vous imaginer en quoi ces types croient ?”

L’autre histoire avec laquelle Anin a récemment fait du bruit concernait la plus jeune des deux filles connues de Poutine, Yekaterina Tikhonova. On sait si peu d’elle publiquement – une passion pour le rock and roll acrobatique (un sport non olympique rare), un mariage raté avec un homme d’affaires russe très riche, un gros travail qui consiste à assurer la liaison entre les milieux d’affaires et scientifiques russes et maintenant L’allégation d’Anin selon laquelle son dernier partenaire romantique est une célèbre danseuse de ballet russe et qu’ils ont eu une fille ensemble. Au cours des dernières années, Igor Zelensky a dirigé le Ballet d’État de Bavière et Anin a déclaré qu’il pensait que Tikhonova avait vécu avec lui pendant un certain temps à Munich.

“Nous avons découvert que de 2017 à 2019, elle s’est rendue à Munich plus de cinquante fois parce qu’Igor Zelensky était à la tête du Ballet d’État de Munich. Et puis la preuve la plus importante vient d’une source anonyme qui nous a envoyé les documents et aussi les e-mails de Le garde du corps de Tikhonova, le Bureau du service de sécurité présidentiel. Et nous avons vu qu’il réservait des hôtels et des billets pour Zelensky, Tikhonova et leur fille. Donc, ce mélange de preuves a clairement indiqué que le petit ami ou le mari de Tikhonova était Igor Zelenksy et que pendant quelques années le couple vivait en Allemagne.”

Apparemment, en raison de sa réticence à condamner publiquement la guerre, Anin a affirmé que Zelensky avait dû démissionner de son poste en avril, et on ne sait pas où le couple vit maintenant. L’histoire a irrité Anin pour son hypocrisie inhérente.

“Quand la guerre a commencé, Poutine a dit que les Russes à mentalité occidentale étaient des traîtres nationaux. Et simultanément, sa fille et son gendre, officiels ou non, vivaient en Allemagne et y travaillaient. Sa propre famille veut obtenir tout ce qu’elle peut de l’Occident, mais il ne permet pas à d’autres personnes, à tous les jeunes qui se considèrent comme faisant partie de la société européenne au sens large d’en faire partie.”