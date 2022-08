Le cercle restreint de Poutine craint un coup d’État après l’explosion de la fille du gourou de la guerre “par des agents voyous du FSB ou des résistants russes”

Le cercle restreint de POUTINE est en état d’alerte maximale après que la fille du cerveau derrière son invasion de l’Ukraine a été tuée dans un attentat à la voiture piégée.

La Russie a été secouée par la tentative d’assassinat signalée, laissant les copains du président craignant que des saboteurs tentent de renverser le régime de l’intérieur.

La tentative d’assassinat a terrifié les copains de Poutine qui craignent d’être les prochains Crédit : AP

Les enquêteurs russes, vus en train de fouiller la scène, ont confirmé qu’un engin explosif avait été posé sur la voiture de Darya Dugin Crédit : EPA

Le guide spirituel de Poutine, Alexander Dugin, a été photographié désespéré sur les lieux de l’explosion Crédit : Twitter/@UrgentAlertNews

On pense que le coup a été ordonné dans le but d’éliminer Alexander Dugin.

Le mystique néonazi et proche allié politique de Poutine a échappé de peu à l’explosion fatale après avoir changé de voiture à la dernière minute samedi.

La responsabilité du meurtre à Moscou de Darya Dugina, 30 ans, est désormais dirigée contre des éléments voyous au sein des services de sécurité russes.

Les Russes vengeurs sont maintenant déterminés à éradiquer le coupable – qu’il s’agisse d’agents voyous du FSB ou de combattants de la résistance anti-Poutine dans leur propre pays.

En tant qu’expert de la télévision pro-Poutine qui a obtenu une place sur la liste des sanctions britanniques, la mort de la fille de Dugin, le sosie de Raspoutine, a alarmé les responsables.

Et ils ne peuvent plus compter sur Poutine, autrefois redoutable, pour les protéger, car sa santé se serait “fortement détériorée” alors qu’il fait face à la défaite en Ukraine.

Ses copains réclament maintenant que la Russie se venge des responsables à Kyiv pour réaffirmer leur autorité.

Le régime fantoche russe de Donetsk occupé a déclaré que “des terroristes du régime ukrainien” étaient à l’origine de l’explosion, mais le pays déchiré par la guerre a nié toute responsabilité.

Maintenant, les soupçons sont tombés sur les fidèles hommes de main de Poutine au milieu des rumeurs selon lesquelles les agents de sécurité veulent évincer le despote du pouvoir.

On pense que des éléments au sein de l’agence d’espionnage du FSB de Poutine pourraient avoir orchestré l’attaque contre le véhicule de Darya Dugin.

Les enquêteurs de Moscou ont confirmé qu’un engin explosif avait été placé sous son Toyota Land Cruiser Prado avant qu’il n’explose.

Le duo père-fille revenait d’un festival “Tradition” et devait voyager dans la même voiture, avant que le sexagénaire ne prenne un moteur séparé à la dernière minute.

Dugin a été photographié sur les lieux, tenant sa tête de désespoir alors qu’il regardait la voiture de Darya brûler. Il a ensuite été transporté à l’hôpital.

L’embuscade a été conçue pour intimider les fidèles de Poutine tels que Dugin, qui est considéré comme un architecte de la guerre en Ukraine, selon les analystes.

Cela a suscité des craintes parmi les principaux généraux du président russe qu’ils pourraient être la prochaine cible.

‘CONFLIT INTERNE’

L’auteur russe, le Dr Yuri Felshtinsky, a déclaré que la voiture piégée faisait “très probablement partie d’un conflit interne russe” qui aurait peut-être eu intérêt à éliminer Dugin.

Il a déclaré au Daily Beast : “L’explosion de la voiture du célèbre fasciste russe et idéologue du régime de Poutine, Alexander Dugin, a été organisée, semble-t-il, par les services de sécurité russes.

“Les services spéciaux ukrainiens, impliqués dans une bataille meurtrière avec l’agresseur sur le territoire de l’Ukraine, ne pourront probablement pas envoyer leurs officiers à Moscou pour y organiser des attentats terroristes.”

L’historien a décrit Dugin comme une “figure odieuse du mouvement nationaliste russe” avec des relations internationales majeures.

Il a laissé entendre que la richesse et le pouvoir du « Raspoutine de Poutine » auraient pu lui valoir une cible sur le dos parmi les Russes.

D’autres experts ont évoqué la possibilité que Poutine lui-même ait ordonné le coup contre Dugin après avoir été critiqué par son conseiller pour ne pas être allé assez loin en Ukraine.

Un événement capital a eu lieu près de Moscou hier soir. Cet attentat ouvre une nouvelle page dans la résistance russe au poutinisme. Ilya Ponomarev

Un ancien membre de la Douma qui a été expulsé pour ses activités anti-Kremlin a fait écho aux soupçons de conflit interne de Felshtinsky, mais a blâmé les partisans.

Ilya Ponomarev a affirmé que l’Armée nationale républicaine, qui, selon lui, planifie la chute de Poutine, était à l’origine de l’explosion.

Il s’est référé à leur manifeste menaçant qui jurait de « déposer et détruire » le chef avide de guerre.

Ponomarev a également allégué que le groupe clandestin complotait des attaques similaires contre des Russes de haut niveau, y compris des oligarques et des politiciens.

Il a ajouté : « Un événement capital a eu lieu près de Moscou la nuit dernière. Cette attaque ouvre une nouvelle page dans la résistance russe au Poutinisme.

“Nouveau – mais pas le dernier.”

Les combattants de la liberté veulent libérer leur pays du régime dur du tyran et n’ont pas peur non plus de s’attaquer à ses “complices”.

L’ancien rédacteur de discours et analyste politique de Poutine, Abbas Gallyamov, a également pesé sur l’assassinat, le décrivant comme un “acte symbolique” visant à intimider les fidèles du Kremlin.

Darya Dugin, photographiée avec son père controversé, a été tuée par une voiture piégée samedi Crédit : Twitter

L’ancien député Ilya Ponomarev a affirmé que l’Armée nationale républicaine était derrière l’attaque Crédit : Alamy