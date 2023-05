Le cercle restreint de Meghan Markle : Beyoncé, Oprah et Gwyneth Paltrow aident la duchesse à gravir les échelons

Le mariage de Meghan Markle avec le prince Harry lui a valu son nouveau statut royal.

Maintenant, après avoir quitté son poste de membre de la famille royale, elle s’est entourée de certains des acteurs les plus influents d’Hollywood pour la positionner pour réussir, à la fois dans son monde caritatif et dans sa carrière continue dans l’industrie du divertissement.

« Depuis le déménagement de Meghan Markle en Californie, nous avons constaté une augmentation de sa base d’amis célèbres. Comme toute personne qui déménage dans une nouvelle région, vous avez tendance à vous lier d’amitié avec des personnes proches de vous, comme des voisins ou des par le biais d’amis communs », a déclaré Kathy Fielder, experte en réseautage et en image de marque, à Fox News Digital. « Avec le statut de Meghan Markle, bien qu’elle ne fasse plus partie de la famille royale, elle est sûre d’attirer des personnes de statut égal au sein de sa communauté. »

« Bien qu’ils ne connaissent pas les tenants et les aboutissants d’être un ancien membre de la famille royale, ils comprennent l’examen minutieux d’un poste de haut niveau dans leurs industries respectives. »

La duchesse de Sussex et son mari royal ont récemment été aperçus en train de sortir manger des sushis près de leur domicile dans le quartier aisé de Montecito, en Californie. Ils auraient rencontré deux autres couples célèbres pour leur rendez-vous amoureux : Gwyneth Paltrow et son mari, Brad Fulchuk, et Cameron Diaz et son mari, Benji Madden.

« Malgré tout ce qui semble bouleversé à propos de 2023, un vieil axiome sonne toujours vrai : votre réseau est votre valeur nette », a déclaré Doug Eldridge, expert en relations publiques et fondateur d’Achille, à Fox News Digital. « En d’autres termes, la compagnie que vous gardez – et en particulier votre entourage – peut soit vous élever, soit vous tirer vers le bas.

« En ce qui concerne Markle, il est difficile de déterminer qui est vraiment dans son cercle ou de son côté. Elle s’est disputée avec sa propre famille et est apparemment devenue persona non grata avec la famille royale », a ajouté l’expert en relations publiques. « Au lieu de chasser les paparazzis… repérer les stars et se répandre généralement trop mince, Markle pourrait être mieux servie en resserrant son attention et en doublant sur seulement deux groupes : son mari et sa vie familiale, et son équipe de gestion d’entreprise chez WME. »

La critique est une « partie prédominante » de la culture des célébrités, selon Fielder. Et bien que ces amis célèbres puissent aider à rehausser l’image de Markle en tant que joueur puissant, cela pourrait être risqué pour les stars.

« Je suppose que c’est à l’individu de décider s’il peut gérer la pression qui peut venir de s’aligner avec quelqu’un de cette ampleur qui est à la fois aimé et détesté », a-t-elle déclaré à Fox News Digital. « Les haineux vont détester, donc s’ils trouvent un ami à Meghan et apprécient leur connexion, c’est ce qui devrait compter par rapport aux derniers potins. »

« Le dicton » Si vous ne pouvez pas supporter la chaleur, restez en dehors de la cuisine « est juste pour l’argent quand il s’agit d’amitiés potentielles avec Meghan Markle. »

Voici un aperçu du nouveau cercle restreint de Markle alors qu’elle établit sa marque dans le sud de la Californie.

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey et le couple royal seraient des amis proches depuis que Markle et Harry ont déménagé aux États-Unis après s’être retirés de leurs rôles royaux en 2020. Winfrey vit près du prince Harry et Markle à Montecito.

Après avoir déménagé, Harry et Markle se sont assis pour une interview révélatrice avec Winfrey pour parler de leurs raisons de quitter leurs rôles supérieurs dans la famille royale.

Au cours de l’entretien, Markle a révélé à Winfrey qu’elle avait envisagé de se suicider alors qu’elle était membre de la famille royale.

« J’avais vraiment honte de le dire à l’époque et honte de devoir l’admettre à Harry, surtout parce que je sais combien de pertes il a subies », a-t-elle déclaré. « Mais je savais que si je ne le disais pas, je le ferais. Et je ne l’ai tout simplement pas fait, je ne voulais plus être en vie. »

Avant de se retirer de leurs rôles royaux, Winfrey a assisté au mariage de Markle et du prince Harry en 2018.

Ellen Degeneres

Ellen DeGeneres et Meghan Markle se sont rencontrées en 2017 dans un refuge pour chiens. L’animatrice de talk-show a parlé de leur amitié et de la façon dont elle a rencontré Markle tout en annonçant les fiançailles du couple royal dans son émission.

« Vous venez de me regarder et vous avez dit: » Allez-vous chercher ce chien? … Vous devez le ramener à la maison « », a déclaré Markle au public, se souvenant que les deux se sont croisés dans un refuge de sauvetage. « Et j’ai dit: » Eh bien, si Ellen dit que je dois le ramener à la maison, je prends ce chien. « »

Markle est apparu plusieurs fois dans « The Ellen DeGeneres Show », le plus récemment en novembre 2021.

DeGeneres était également un voisin du couple royal à Montecito à un moment donné.

Le trio est apparemment toujours proche alors que le prince Harry et Markle ont assisté au renouvellement surprise des vœux de DeGeneres et Portia de Rossi en février. Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Carol Burnett, Courteney Cox, Melissa Etheridge, Katy Perry et Orlando Bloom ont également assisté à l’événement tandis que Kris Jenner officiait, selon le magazine People.

Tyler Perry

Tyler Perry et Markle ne s’étaient jamais rencontrés lorsque le cinéaste a envoyé une lettre à l’actrice pour exprimer sa sympathie pour la séparation entre Markle et son père.

« Je ne l’avais jamais rencontré auparavant », a expliqué Markle dans les docu-séries Netflix « Harry & Meghan ». « Il a dit qu’il priait pour moi, et si jamais j’avais besoin de quoi que ce soit, il serait là. »

Markle s’est confiée à Perry sur les difficultés qu’elle a vécues au sein de la famille royale et des médias.

« Je ne faisais que pleurer et pleurer », se souvient-elle. « Parfois, il est plus facile de s’ouvrir à quelqu’un qui ne sait rien du tout, et c’était ce moment avec moi et Tyler. »

Sans jamais se rencontrer en personne, Perry a offert sa maison à Beverly Hills au couple royal après que Markle et Harry aient choisi de quitter leur emploi en tant que membres de la famille royale. « Nous étions là-bas pendant six semaines, et personne ne le savait », se souvient Harry dans les docu-séries.

Perry est resté un ami proche du couple et est finalement devenu le parrain de leur fille, Lilibet.

Serena Williams

Markle et la légende du tennis Serena Williams sont amis depuis des années.

Après sa défaite en finale de l’US Open en 2018, Williams a déclaré qu’elle et la duchesse de Sussex « se fiaient beaucoup l’une à l’autre » lorsqu’il s’agissait de faire face à l’examen quotidien des médias.

« En fait, nous étions en train de nous envoyer des SMS ce matin », a-t-elle déclaré. « Nous nous connaissons depuis longtemps, mais nous comptons vraiment beaucoup l’un sur l’autre ces derniers temps. »

Markle et Williams se sont rencontrés au Super Bowl 2010 et sont restés amis depuis. L’as du tennis était présent avec son mari, Alexis Ohanian, au mariage de Markle avec le prince Harry.

« J’avais l’impression que nous regardions littéralement l’histoire », a déclaré Williams à propos des noces de Markle et du prince Harry. « J’ai l’impression que dans quelques années, quand je repense à ce moment, ça va être tellement historique. Ça va être quelque chose que les gens n’oublieront jamais. »

« Tout le service était vraiment merveilleux, et surtout, je voulais juste voir mon ami être heureux, et je pense que c’est ce qui s’est passé », se souvient Williams.

En juillet 2018, Markle et sa belle-sœur, Kate Middleton, aujourd’hui princesse de Galles, étaient dans la loge royale pour regarder Williams concourir à Wimbledon. L’année suivante, Markle était de retour dans les tribunes pour soutenir son amie alors qu’elle se disputait un autre titre.

Après avoir remporté Wimbledon, Williams a fait l’éloge de Markle : « Je ne savais pas qu’il y avait des médias négatifs, chaque fois que je vois son nom attaché à quoi que ce soit, je ne le lis pas », a déclaré Williams. « Elle ne pourrait pas être une meilleure amie pour moi. Moments faibles, moments forts, elle est toujours là, et c’est tout ce que je veux être pour elle. »

Lorsque Markle a lancé son podcast « Archetypes » en 2022, son premier invité était la championne de tennis.

Beyoncé

Beyoncé et Markle se sont rencontrés en juillet 2019 lors de la première londonienne de « The Lion King ». Le musicien de premier plan et l’actrice de « Suits » ont été rejoints par leurs maris respectifs, Jay-Z et le prince Harry.

À l’époque, Markle avait récemment donné naissance à son premier enfant et Jay-Z a donné des conseils aux nouveaux parents en disant : « Trouvez toujours du temps pour vous », selon « Entertainment Tonight ».

Après la diffusion de l’interview de Markle et Harry avec Oprah, Beyoncé a partagé son soutien à la duchesse de Sussex.

« Merci Meghan pour votre courage et votre leadership », a écrit la musicienne sur son site Internet. « Nous sommes tous renforcés et inspirés par vous. »

Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow et Markle n’ont eu aucun lien apparent jusqu’à leur date de sushi annoncée le 12 mai.

« Meghan, le prince Harry, Gwyneth Paltrow, Brad Falchuk, Cameron Diaz et Benji Madden ont tous apprécié le dîner au Sushi by Scratch Restaurants : Montecito », a déclaré une source à « Entertainment Tonight ».

Les dames ont cependant un intérêt commun : les sites Web de style de vie. Paltrow dirige son empire Goop tandis que Markle avait auparavant son blog « The Tig ».

Markle a fermé « The Tig » des mois après avoir commencé à sortir avec le prince Harry en 2017. Le site aujourd’hui disparu aurait été « inspiré par Gwyneth Paltrow », a déclaré Kinsey Schofield, animateur du podcast « To Di For Daily », à Fox News Digital dans Février.

Le site – destiné à partager les réflexions personnelles de Markle ainsi que ses passions pour la nourriture et les voyages – a été créé en 2014.

