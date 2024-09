Le cercle intime de Dave Grohl, le « séducteur », n’est pas surpris par la bombe de son enfant illégitime

Le « comportement séducteur » de la rock star aurait été un « obstacle » dans son mariage avec Jordyn Blum

L’image de Dave Grohl, l’un des rares « gentils » d’Hollywood, a récemment été ébranlée lorsqu’il a publiquement avoué avoir eu un enfant hors mariage. Mais les proches du leader des Foo Fighters n’ont pas été choqués.

Même la femme de Grohl depuis 21 ans, Jordyn Blum, en avait assez du « comportement séducteur » de la rock star pendant des années avant qu’il n’avoue finalement son infidélité la semaine dernière, selon un nouveau rapport de Magazine People.

Une source proche de Grohl a déclaré au média : « Le comportement séducteur de Dave a été un obstacle dans leur mariage. Cela a été blessant pour Jordyn. »

Une autre source a noté qu’aucun proche du couple n’avait été particulièrement surpris par cette révélation.

« Nous continuons à lire à quel point tout le monde a le cœur brisé parce que Dave était censé être le « gentil », la rock star qui n’a pas à faire des choses de rock star. Et les gens sont fous de ce type, mais il y a un côté rock star », ont-ils partagé.

Quant à l’épouse de Grohl, une source a noté qu’elle avait appris l’existence de son enfant illégitime « un certain temps » avant que le reste du monde ne l’apprenne, et qu’elle était « choquée ».

Le 10 septembre, Grohl, 55 ans, a choqué ses fans lorsqu’il a avoué dans une déclaration Instagram qu’il avait récemment accueilli une fille avec une autre femme en dehors de son mariage avec Blum.

Le lauréat de plusieurs Grammy Awards a également déclaré : « J’aime ma femme et mes enfants, et je fais tout ce que je peux pour regagner leur confiance et gagner leur pardon. »