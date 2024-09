Le Centro de Arte Moderna de Lisbonne est de retour après une rénovation de 58 millions d’euros par Kengo Kuma

Lisbonne ne manque pas de galeries et de musées spectaculaires, mais le Fondation Calouste Gulbenkian Le Centro de Arte Moderna fait partie des monuments les plus appréciés de la ville. Conçue en 1983 par Leslie Martin, l’architecte du Royal Festival Hall de Londres, la galerie a montré des signes d’usure avant que le studio japonais Kengo Kuma & Associates ne se lance dans une vaste rénovation de 58 millions d’euros sur quatre ans. Cette rénovation intègre mieux le bâtiment à son jardin verdoyant tout en ajoutant 900 m² d’espace d’exposition pour l’ambitieuse collection de plus de 12 000 œuvres d’art du musée.

L’équipe de Kuma a collaboré avec un architecte paysagiste Vladimir Djurovic sur le projet, en insérant de nouvelles galeries sous le bâtiment et les jardins existants, initialement conçus par António Viana Barreto et Gonçalo Ribeiro Telles. L’entreprise a également installé un colossal mur de 100 mètres de long engawa qui s’étend sur toute la largeur du bâtiment. Cet auvent géant a une forme ondulante, recouvert de plus de 3 200 carreaux portugais dans un trio de blancs et est soutenu par des piliers en forme d’aiguilles.

Les nouvelles galeries contrastent avec l’échelle industrielle de la salle d’exposition principale. Bien que situées au rez-de-chaussée, elles sont baignées de lumière et offrent une vue sur le jardin grâce à de grandes fenêtres. Kuma a également créé une nouvelle entrée à l’arrière du musée, qui s’ouvre sur une nouvelle place publique avec de grandes portes vitrées qui brouillent la frontière entre l’intérieur et l’extérieur.

Les jardins de Djurovic, quant à eux, célèbrent la flore indigène du Portugal avec des chênes-lièges, des chênes verts et des chênes portugais à grande échelle, aux côtés de fougères indigènes, d’euphorbe méditerranéenne (Euphorbia characias), et parfumé le sceau de Salomon (Polygonatum odoratum). Une fois matures, les jardins seront autosuffisants et irrigués grâce à l’eau de pluie récupérée du bâtiment.

Pour marquer la grande réouverture du CAM, la galerie principale, Nave, accueille une installation de l’artiste portugaise Leonor Antunes intitulée La désigualdade constante des jours de Leonor (L’inégalité constante des jours de Leonor). Des œuvres sculpturales réalisées avec des nœuds et des fibres s’engagent dans l’architecture de l’espace volumineux, tandis que dans la galerie attenante, Antunes a organisé une exposition de 30 femmes artistes, couvrant la collection de la galerie des années 1930 à nos jours. L’exposition comprend des objets textiles de Guida Fonseca, des dessins d’Emily Wardill et une nouvelle acquisition d’Isabel Carvalho.

Leonor Antunes : l’inégalité constante des jours de Leonor* dure jusqu’au 17 février 2025

