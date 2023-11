le centriste radical qui pourrait devenir Premier ministre néerlandais

Henny Dykmann est sur le point de changer l’habitude de sa vie. Partisan de longue date du parti VVD du Premier ministre Mark Rutte, l’infirmière à la retraite de 84 ans envisage plutôt de soutenir un nouveau venu lors des élections générales de ce mois-ci.

«Je vote pour Pieter Omtzigt. Il en va de même pour tout le monde dans mon église paroissiale. Il est honnête”, a-t-elle déclaré.

Des millions de citoyens néerlandais, irrités par une série de scandales gouvernementaux, envisagent de la rejoindre. Ils ont propulsé Omtzigt et son parti, le Nouveau Contrat Social (NSC), créé il y a trois mois, en tête des sondages d’opinion, ouvrant potentiellement la voie à son accession au poste de Premier ministre.

Dykmann vit à Enschede, la ville natale d’Omtzigt, une municipalité ouvrière qui se remet encore de la décimation de son industrie textile dans les années 1970 et située près de la frontière allemande, loin des centres de pouvoir de La Haye et d’Amsterdam. Mais l’évangile réformateur du fervent catholique résonne à travers le pays.

Après 13 ans de coalitions dirigées par Rutte, les gens aspirent à quelque chose de différent, a déclaré Tom Louwerse, professeur de politique à l’université de Leyde.

« Il y a un grand groupe qui n’est pas satisfait de la politique mais qui veut quand même s’engager parce qu’il veut changer les choses.», il a dit.

Henny Dykmann, une habitante d’Enschede, met fin à son appartenance de longue date au parti VVD et vote pour le NSC de Pieter Omtzigt © Marco Hofste/FT

Omtzigt a créé le NSC en août, avant les élections du 22 novembre ; le parti est en tête dans les sondages. Économiste ayant étudié au Royaume-Uni, à Rome et à Florence, il attribue son ascension au fait d’offrir « ce que les gens veulent ».

Bien qu’ancien député de l’Appel Démocrate Chrétien de centre-droit, Omtzigt épouse des vues de gauche sur l’économie, prônant des impôts plus élevés pour les riches, des droits des travailleurs plus forts et une augmentation du salaire minimum. Il reste un partisan des politiques de droite sur « la migration et les valeurs », a-t-il déclaré dans une interview au Financial Times.

«J’ai vu aux Pays-Bas l’écart dans lequel certains partis de gauche . . . semblent avoir adopté un programme progressiste tout en oubliant la classe ouvrière », a-t-il déclaré.

« En dehors des grandes villes, voilà à quoi ressemblent les Pays-Bas moyens : pouvons-nous avoir une certaine protection sociale ? Pouvez-vous prendre soin de nous pour que nous puissions avoir un logement et que nos enfants puissent étudier sans avoir d’énormes dettes ?

Omtzigt a quitté le CDA en 2021 après avoir contribué à dénoncer un scandale social qui a fait tomber le gouvernement dont faisaient partie les démocrates-chrétiens. Les autorités fiscales ont refusé à tort le versement d’allocations familiales à plus de 20 000 familles, les accusant à tort de fraude et ciblant de manière disproportionnée celles issues de minorités ethniques. Rutte a démissionné à la suite de cette affaire, mais est revenu comme Premier ministre dans une autre coalition avec le CDA.

Les candidats du NSC comprennent un ancien responsable du gouvernement dont les avertissements concernant le scandale de l’aide sociale ont été ignorés, d’anciens députés qui ont fait défection d’autres partis et de nouveaux venus politiques.

La frustration face à la mauvaise gouvernance a souvent poussé les électeurs en Europe et ailleurs vers les extrêmes politiques. Les Pays-Bas ont leur propre histoire récente de politique d’extrême droite et de division, y compris la montée il y a environ vingt ans du populiste anti-immigrés Pim Fortuyn, assassiné en 2002 par un militant de gauche. Depuis, des partis d’extrême droite ont régulièrement vu le jour, le parti de la Liberté de Geert Wilders étant brièvement entré au gouvernement.

Mais l’Omtzigt pourrait briser le moule, avec des votes de protestation cette fois-ci en faveur d’un terrain d’entente, selon Louwerse. « Le NSC est davantage situé vers le centre politique », a-t-il déclaré. “Cela montre que l’opposition ne doit pas nécessairement venir de la droite radicale.”

Les Pays-Bas sont confrontés à un grand vide dans le paysage politique avec le départ de Rutte. Outre Omtzigt, parmi ceux qui tentent de le pourvoir figurent son successeur à la tête du VVD, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, et Frans Timmermans, l’ancien vice-président de la Commission européenne à la tête d’une liste combinée Travaillistes-Verts.

Le NSC obtient 18,3 pour cent dans les sondages, suivi de près par le VVD avec 17,5 pour cent et l’alliance Timmermans avec 15,8 pour cent. Le Parti de la Liberté arrive en quatrième position avec 12 pour cent.

Omtzigt a déclaré qu’il pourrait collaborer avec le VVD et l’alliance Travaillistes-Verts au sein du gouvernement, mais aucun d’eux n’a exclu une telle possibilité. Mais une coalition nécessiterait des compromis et pourrait décevoir ses électeurs, a déclaré Louwerse.

« Il n’y a jamais eu de changement complet de gouvernement aux Pays-Bas. Au moins une fête [from the previous administration] est resté », a-t-il déclaré. « Il y a donc un grand degré de continuité. Si les gens voient. . . c’est très difficile de changer les choses, sa popularité pourrait chuter.»

Le NSC a un programme ambitieux. Omtzigt souhaite réformer l’État, notamment en introduisant une cour constitutionnelle pour superviser les hommes politiques et en votant sur la base de circonscriptions plutôt que sur la base nationale.

Des députés responsables devant les électeurs locaux auraient agi plus tôt à Groningue, une province riche en gaz dont l’extraction n’a été arrêtée que cette année, malgré les tremblements de terre détruisant des maisons et d’autres bâtiments pendant des décennies, a-t-il déclaré. Une enquête parlementaire a révélé que le gouvernement avait donné la priorité à l’argent plutôt qu’à la sécurité et qu’il verse des milliards de dollars en compensation.

Omtzigt a déclaré qu’il s’attaquerait également à la crise du coût de la vie avec le soutien de l’État et un salaire minimum plus élevé, construirait des dizaines de milliers de logements et tenterait de limiter l’immigration nette de 220 000 à 50 000 par an afin de réduire la pression sur le logement.

Il préconise une application plus stricte du droit du travail, réduisant les contrats à court terme et les allégements fiscaux destinés à attirer les travailleurs étrangers, et souhaite que les entreprises fournissent un logement à leurs travailleurs et jouent un rôle plus important dans la formation.

L’électeur d’Enschede, Edwin Plokker, votera pour le Parti travailliste, mais affirme qu’Omtzigt séduit les électeurs parce qu’il “travaille pour nous” © Marco Hofste/FT

À Enschede, le refus de l’Omtzigt d’accepter des dons politiques de plus de 850 euros et son insistance à vivre en ville lui ont valu un soutien local, son image étant inscrite au pochoir sur les murs et le mobilier urbain du quartier.

Edwin Plokker, conservateur du musée du textile local, a déclaré que la ville avait historiquement voté pour le parti travailliste, mais que beaucoup s’étaient tournés vers l’extrême droite.

“C’est la ville du bout du fil”, a-t-il déclaré, faisant référence à sa position à la frontière allemande. «Certains des quartiers les plus pauvres des Pays-Bas se trouvent à Enschede.»

Plokker a déclaré qu’il voterait pour le Parti travailliste car il trouvait les opinions d’Omtzigt sur la migration et l’avortement trop conservatrices, mais il a ajouté qu’il comprenait son attrait. « Les gens ont le sentiment que les politiciens ne travaillent pas pour nous », a-t-il déclaré. “Omtzigt travaille pour nous et l’a montré.”