Le centre-ville d’Oswego abrite à nouveau un magasin de crème glacée – Shaw Local

Les résidents d’Oswego sont évidemment heureux que le centre-ville du village ait à nouveau un magasin de crème glacée.

Peu de temps après son ouverture en mai, The Scoop a dû fermer pendant une courte période car le magasin était à court de crème glacée.

Kelley Rice, à gauche, est copropriétaire de The Scoop avec Christina Reynolds, à droite. (Eric Schelkopf)

« Nous avons vendu tous nos produits et notre vendeur de glaces n’a pas pu nous procurer de glaces », a déclaré Christina Reynolds, copropriétaire de The Scoop avec Kelley Rice.

Le Scoop est situé au 108 Main St. au centre-ville d’Oswego et se trouve en face du Dairy Barn, un magasin de crème glacée qui a fermé ses portes l’année dernière. Le Dairy Barn a été construit sur le site qui abritait auparavant le magasin de crème glacée de longue date Dairy Hut, qui a fermé ses portes en août 2019.

« Tout est fait la veille de la livraison, donc c’est de la glace très fraîche. » — Kelley Rice, copropriétaire de The Scoop

Le Scoop a ouvert ses portes le 27 mai pendant le week-end du Memorial Day et les clients ont littéralement fait la queue pour entrer dans le magasin.

« Il y avait des files d’attente dans la rue », a déclaré Rice.

Le 4 juin, ils ont annoncé sur la page Facebook de The Scoop que la boutique devrait fermer temporairement afin de se réapprovisionner. Les clients avaient englouti 500 gallons de crème glacée en une semaine.

« Nous nous attendions à une bonne participation, mais nous ne nous attendions pas à manquer de crème glacée », a déclaré Rice. « C’est beaucoup de glace. »

Le magasin a déjà constitué une base de clients réguliers.

« Nous avons quelques clients qui sont venus tous les jours pendant une semaine, essayant différentes saveurs », a déclaré Rice.

Reynolds et Rice faisaient déjà partie de la communauté des affaires à Oswego avant d’ouvrir The Scoop. Reynolds est un agent d’American Family Insurance à Oswego et Rice est propriétaire d’Imagination Print & Design à Oswego. Ils vivent tous les deux également dans la région.

Étant tellement impliqués dans le village, ils pensaient tous les deux qu’un magasin de crème glacée pourrait aider Oswego.

« Nous sommes vraiment impliqués dans la région et nous avons vraiment senti que c’était la pièce manquante de la ville », a déclaré Rice. “C’est un si beau centre-ville et nous voulions juste l’améliorer.”

The Scoop vend des glaces artisanales en petits lots fabriquées dans une crèmerie de Forest Park.

« Tout est fait la veille de la livraison, donc c’est de la crème glacée très fraîche », a déclaré Rice.

Le Scoop est fermement connecté à la communauté. Les noms de deux des saveurs font référence aux deux lycées du village.

Wolf Pack Tracks fait référence aux loups du lycée d’Oswego East et Always a Panther fait référence aux panthères du lycée d’Oswego. Mais toutes les saveurs du magasin se sont bien passées.

« Nous ne pouvons en garder aucun en stock pendant une longue période », a déclaré Reynolds. « Nous avons dû réapprovisionner chacun d’entre eux plusieurs fois. »

Le Hometown Scoop – crème glacée à la barbe à papa tourbillonnante rose et bleue avec des étincelles de barbe à papa – s’est avéré être une saveur populaire parmi les enfants.

Sans surprise, The Scoop était occupé lors de la récente parade PrairieFest au centre-ville d’Oswego.

« C’était très occupé », a déclaré Reynolds. «Il y avait beaucoup de monde qui s’arrêtait.»

En plus de vendre de la crème glacée, The Scoop vend également des gâteaux d’anniversaire et des sandwichs à la crème glacée ainsi qu’une variété de bonbons, notamment des sucettes, de la gomme à l’ancienne et des oursons en gélatine. Le magasin vend également des livres, dont la moitié sont écrits par des auteurs locaux.

(Eric Schelkopf)

« À l’automne, nous allons faire des lectures d’auteurs », a déclaré Rice.

Elle a déclaré que les lectures de l’auteur contribueront à renforcer le sens de la communauté qu’ils essaient de créer.

« Nous aimons vraiment cette communauté et nous voulions faire venir les auteurs locaux pour lui donner cette sensation de ville natale », a-t-elle déclaré.

Plus d’informations sur The Scoop sont disponibles en allant sur sa page Facebook, facebook.com/thescooposwego.