Le centre-ville de Toronto frappé par une panne de courant majeure, laissant des milliers de personnes dans le noir

Des milliers de personnes sont sans électricité au centre-ville de Toronto en raison d’une panne d’Hydro One, et le service public affirme que «tout le monde est sur le pont» pour en déterminer la cause.

La porte-parole d’Hydro One, Tiziana Baccega Rosa, a déclaré à CBC News que le service public enquêtait sur des informations selon lesquelles la panne aurait été causée par une barge transportant une grue dressée qui serait entrée en contact avec une ligne à haute tension dans les Port Lands, une zone en grande partie industrielle sur le front de mer de Toronto.

Le service public affirme que la panne a commencé vers 12 h 30 et affecte les clients de Toronto Hydro au centre-ville.

Il n’y a pas encore d’estimation du temps de restauration.

“Nous avons tout le monde sur le pont pour comprendre la cause et rediriger le courant le plus rapidement possible”, a déclaré Rosa.

Toronto Hydro affirme que la panne touche environ 10 000 clients et que les personnes et les feux de circulation à l’intérieur et autour des limites suivantes pourraient être touchés :

Du nord de Carlton Street au sud de Queens Quay East et de York Street à l’est de Bayview Avenue.

Au nord de l’Esplanade vers le sud jusqu’à Queens Quay East et Church Street vers l’est jusqu’à Lower Jarvis Street.

Le personnel de cuisine attend à l’extérieur d’un restaurant pendant une panne d’électricité à Toronto. (Chris Helgren/Reuters)

Les services d’incendie de Toronto affirment avoir reçu au moins une douzaine d’appels de sauvetage d’ascenseurs dans tout le centre-ville à la suite de la panne jusqu’à présent.

Peu après 13 h, le ministre de l’Immigration Sean Fraser tweeté il s’est retrouvé coincé dans un ascenseur lors d’un voyage en ville.

Je vous comprends. Je suis venu en ville pour la journée – j’ai sauté dans un ascenseur juste avant la coupure de courant. Toujours ici. Timing horrible. pic.twitter.com/8s4gcHRMan —@SeanFraserMP

De nombreux immeubles de bureaux du quartier financier de Toronto et du campus de l’Université métropolitaine de Toronto ont perdu l’électricité et plusieurs feux de circulation sont éteints.

L’Université métropolitaine de Toronto a émis une alerte vers 13 heures conseillant à la majorité des personnes sur le campus d’évacuer immédiatement, affirmant que la panne pourrait compromettre certains systèmes de sécurité des bâtiments, tels que les systèmes de détection d’incendie et de gicleurs.

Tous les cours, laboratoires ou examens sur le campus de TMU devraient s’arrêter pendant l’évacuation. L’école a conseillé aux employés de trouver un autre lieu de travail ou de faire une pause à proximité jusqu’à ce que la panne soit résolue.

La police de Toronto aide à diriger la circulation lors d’une panne de courant d’Hydro One au centre-ville de Toronto. (Simon Dingley/CBC)

La TTC indique que les clients pourraient subir des retards importants sur tous les trajets de tramway du centre-ville.

Metrolinx dit qu’il n’y a actuellement aucun impact sur les services PRESTO, GO Transit ou UP Express, et la gare Union est toujours à pleine puissance. Il dit qu’il surveille la situation et tiendra les clients informés si les services sont touchés. Il indique également qu’il dispose de générateurs de secours si nécessaire.

La police affirme que la cause est actuellement inconnue et rappelle aux gens de traiter les intersections comme des arrêts à quatre voies si les feux de circulation sont éteints.

La ville de Toronto a déclaré qu’elle avait fermé le marché St. Lawrence jusqu’à ce que le courant puisse être rétabli pour protéger la santé et la sécurité des personnes à l’intérieur des bâtiments de la ville où le courant n’est pas stable.

La ville indique que l’hôtel de ville, l’ancien hôtel de ville, la gare Union, le 277 Victoria (Toronto Public Health) et le 75-81 Elizabeth Street sont toujours ouverts au public.