Le centre-ville de Sao Paulo s’aggrave, avec des toxicomanes errants qui harcèlent les habitants

SAO PAULO (AP) – Le déclin du centre-ville de Sao Paulo, au Brésil, s’est accéléré au cours de la dernière année. Les utilisateurs de crack semblent être partout, errant dans les rues centrales de la plus grande ville d’Amérique du Sud. Les propriétaires de magasins s’inquiètent des vols et les résidents s’inquiètent des agressions. Et avec un effort aléatoire de la ville pour changer les choses, il n’est pas étonnant que pour la première fois depuis des années, les habitants déménagent.

Voici quelques-unes des personnes touchées par la crise :

LES BOUTIQUES

Balduino Alvares travaille depuis environ trois décennies dans le centre-ville de Sao Paulo. Récemment, il a été obligé d’arriver à 6 heures du matin – une heure plus tôt qu’avant – afin de pouvoir nettoyer les déchets humains du trottoir devant sa bijouterie.

C’est la pire heure de la journée de travail de cet homme de 62 ans.

Alvares pulvérise un nettoyeur haute pression, répand du savon en poudre et balaie intensément pendant environ 20 minutes. Il s’éloigne pour reposer son dos fatigué alors que le résultat écœurant marine. Puis il revient avec toute son énergie pendant encore 10 minutes. Ces étapes, dit-il, sont essentielles pour laver les excréments et l’urine des toxicomanes et pour éliminer la puanteur – jusqu’au lendemain matin.

« Depuis l’année dernière, c’est comme ça. Je déteste ça », a déclaré Alvares à l’Associated Press. « Ces gens n’étaient pas là avant. Ils avaient l’habitude de rester au même endroit à quelques pâtés de maisons. Maintenant, ils errent, ils dorment n’importe où et ils font ces choses en plein air.

Autrefois limité à quelques pâtés de maisons autour de la gare de Julio Prestes, le soi-disant « Crackland » de la ville s’est étendu aux quartiers environnants, y compris le quartier le plus populaire de la ville pour l’électronique. Les sections locales attribuent cette croissance à une politique de la mairie consistant à faire en sorte que la police municipale disperse les toxicomanes des endroits où ils se rassemblent. Mais il n’y avait apparemment aucun plan pour faire face aux conséquences, qui comprenaient de violentes attaques contre des piétons ainsi que des magasins et des restaurants saccagés.

Plusieurs incidents récents, mais pas sans précédent, ont fait l’actualité nationale cette année. En avril, des dizaines de pillards, certains tenant des pipes à crack, ont pillé une pharmacie. Plus tôt ce mois-ci, un chauffeur d’application de covoiturage s’est fait bombarder de pierres sur sa voiture et les toxicomanes l’ont envahi.

Daniel Bonfim, 58 ans, avait adoré être vendeur dans un quartier dynamique qui, pendant des décennies, a attiré des clients de tout le Brésil. En 2018, il vend son appartement et sa voiture pour investir dans son propre magasin. Maintenant, il se demande combien de temps il peut rester.

« Je ne peux plus travailler. Tout ce que j’ai accompli, je le perds en un an seulement », a déclaré Bonfim en larmes. « Ma porte d’entrée est fréquemment prise par des sans-abri et des toxicomanes, jour et nuit. Je dois rester devant la porte toute la journée pour attendre que des clients que j’ai depuis des décennies s’approchent. Maintenant, ils n’entrent pas; ils me demandent d’aller vers eux.

Les habitants disent que des dizaines d’établissements – magasins, restaurants et épiceries – ont fermé depuis le début de l’année.

LES RÉSIDENTS

Le professeur d’italien Paulo Recife, 31 ans, vit dans un appartement près de l’une des principales artères de Sao Paulo. Pour la première fois, il peut entendre des toxicomanes crier le matin et menacer ceux qui regardent depuis leur balcon.

«Ils sont devenus de plus en plus fous. L’un d’eux m’a dit qu’il allait me tirer dessus avec son arme d’assaut si je ne partais pas. J’ai dit, ‘Apportez-le.’ Je savais qu’il n’avait rien, et il a juste commencé à crier contre un mur », a déclaré Recife. « Il est de plus en plus difficile de vivre ici.

Le psychiatre Flávio Falcone, un habitant du centre-ville de Sao Paulo qui travaille avec des toxicomanes, affirme que les choses se sont tellement aggravées dans le quartier, en partie parce qu’un ancien maire a démantelé un programme de réduction des méfaits visant à aider les toxicomanes à changer leur vie.

« Ce n’est pas un endroit agréable », a déclaré Falcone. « Bien sûr, ma situation est différente. J’ai des contacts dans la région, les gens me connaissent. Mais d’autres doivent redoubler de prudence.

Une fois par semaine, Falcone s’habille en clown – un moyen amusant d’approcher les toxicomanes. Il est rejoint par une équipe qui joue chaque semaine un numéro à Crackland. Ils invitent les toxicomanes à chanter au karaoké, à participer à un concours pour un prix de 10 $ ou à rejoindre le jury de cinq personnes. Les participants sont mis en contact avec des professionnels de la santé. Certains finissent par réduire leur utilisation à des niveaux qui leur permettent de travailler ou d’étudier, a déclaré Falcone.

LES UTILISATEURS

Alors que l’équipe de Falcone rassemblait récemment des participants au karaoké, une femme mâchonnait son matelas et criait contre un mur. Beaucoup d’autres erraient distraitement, comme s’ils étaient perdus. D’autres se sont joints à eux : se trémoussant, dansant et saluant les policiers stationnés à proximité.

Une toxicomane donnant des notes aux chanteurs était Maria Creuza. Assise sur une chaise de plage et vêtue d’un débardeur qui révélait des cicatrices de coups de couteau, elle a décerné des 10 à tous les candidats. Creuza et d’autres utilisateurs, qui dorment à peine la nuit à Crackland, se sont assoupis entre les chansons.

« Ici, tout le monde est génial. Ils choisissent de quitter le peloton et de venir ici pour faire quelque chose de différent. Nous pouvons aussi être des gens sympas », a déclaré Creuza à quelques dizaines de spectateurs, presque tous toxicomanes comme elle. « Personne n’est heureux de vivre dans les rues de Crackland, personne n’aime dépendre de cette chose. »

Alessandra Bueno Barros s’est assise sur le trottoir et a regardé des centaines de toxicomanes comme elle s’éloigner. Elle applaudit les initiatives visant à changer la dynamique de la région, mais a déclaré que l’avenir s’annonçait sombre.

« Il n’y a aucun espoir pour qui que ce soit ici, monsieur », a déclaré Barros.

Au cours de l’acte, un toxicomane a été poignardé à l’épaule par un rival, soulignant le défi d’aider les toxicomanes à s’aider eux-mêmes.

LES AUTORITÉS

Eduardo est un policier municipal qui travaille au centre-ville depuis deux ans. S’exprimant devant le poste de police voisin, il a déclaré avoir ressenti la pression d’entrer dans une zone où les toxicomanes jettent tout ce qui est à leur portée – des pierres, des morceaux de bois, des éclats de verre – si les agents s’approchent trop près lors de la saisie de leurs drogues.

« Les trafiquants sont mêlés aux toxicomanes et ils encouragent les toxicomanes à nous attaquer à plusieurs reprises », a déclaré Eduardo, qui s’est exprimé à condition que son nom de famille ne soit pas publié, pour des raisons de sécurité et parce qu’il n’était pas autorisé à parler avec la presse. . « C’est un endroit à risque, même pour la police. »

Crackland devrait être l’un des principaux problèmes de la course à la mairie de l’année prochaine. Le maire Ricardo Nunes a hérité du poste à la mort de son prédécesseur et brigue un second mandat malgré de faibles taux d’approbation dans plusieurs sondages.

Le bureau de Nunes a refusé plusieurs demandes de l’AP pour l’interviewer ou des responsables en charge de la politique pour les zones occupées par des toxicomanes.

Cependant, sa mairie a renforcé un programme lancé en 2019 appelé Redemption pour résoudre le problème.

Basé sur l’expérience internationale, y compris les villes de Bogota et de Zurich, il s’agit de forcer les toxicomanes à circuler constamment et de demander aux travailleurs d’approcher les toxicomanes pour les persuader de s’engager dans un traitement. Il appelle également à une coordination entre les services de santé, d’assistance sociale et de sécurité publique.

L’administration de Nunes renforce également la sécurité en installant des caméras et en affectant davantage d’agents.

Mauricio Savarese, Associated Press