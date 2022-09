Le centre-ville de Penticton regorge de fleurs – Kelowna Capital News

Parfois, il y a de belles choses tout autour de nous, nous sommes trop occupés pour nous arrêter et sentir les roses, pour ainsi dire.

Il a fallu un visiteur de l’extérieur de la ville pour me rappeler à quel point les paniers suspendus sont beaux partout dans le centre-ville de Penticton et Lakeshore.

Nous marchions le marché du samedi le long de Main Street quand ils se sont arrêtés pour admirer les énormes fleurs qui tombent en cascade des paniers au-dessus.

Ils étaient impressionnés par les fleurs massives qui éclataient dans le cadre avec des violets, des blancs, des rouges et des jaunes.

Il y a 160 paniers de fleurs suspendus à travers le centre-ville et la région du lac, la plupart sur la rue Main, certains avec des paniers doubles comme à Nanaimo Square et Gyro Park. Il y a aussi des paniers fleuris sur Martin Street et Westminster.

Les paniers sont remplis de pétunias et de vignes de tomates.

Danielle Auger, l’horticultrice de la ville conçoit et choisit la sélection de fleurs pour tous les paniers suspendus. Ils sont arrosés quotidiennement et fertilisés toutes les deux semaines pour les garder brillants et beaux.

« C’est formidable d’entendre que les gens les apprécient autant que nous, et le personnel municipal fait un excellent travail pour les maintenir à ce niveau », a déclaré Ysabel Contreras, technicienne des parcs municipaux.

Alors la prochaine fois que vous vous promenez dans le centre-ville, prenez le temps de vous arrêter et de profiter des fleurs.

Monique Tamminga est rédactrice en chef du Penticton Western News.

Comte De FleursPenticton