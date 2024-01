Le centre-ville de Napa « s’illumine » pour le festival d’art annuel – Times Herald Online

Les gens regardent l’œuvre de projection créée par Hotaru Visual Guerrilla sur la première église presbytérienne du centre-ville de Napa dans le cadre du Napa Lighted Art Festival samedi. (Chris Riley/Times-Herald)

Les parcs et les sentiers pédestres du bord de la rivière Napa ont pris une nouvelle importance.

Le 20 janvier à la tombée de la nuit, le décor arborait le magnifique aspect du Lighted Art Festival. Dix installations artistiques plus grandes que nature réparties dans le centre-ville ont encouragé les promeneurs du soir à suivre le filet de la musique et la lumière émanant pour observer de près les installations impressionnantes.

Illuminant les bâtiments et les trottoirs de Napa pour la sixième année consécutive, la célébration de cinq semaines de la lumière, des arts et de la technologie offre aux habitants et aux visiteurs une rencontre intime avec des œuvres d’artistes internationaux.

« Le Napa Lighted Art Festival est devenu une tradition précieuse dans notre communauté, réunissant les résidents et les visiteurs pour découvrir la magie de l’art illuminé par la lumière », a déclaré Meredith Knudsen, coordonnatrice de l’art public. “La programmation d’artistes et d’installations de cette année promet d’être la plus spectaculaire à ce jour.”

En insufflant ces œuvres mondiales dans la communauté, l’art et la ville se transforment et se complètent pour créer quelque chose de nouveau.

Les foules rassemblées sur les trottoirs pour s’asseoir et regarder la première église presbytérienne de Napa ont vu quelque chose de tout à fait unique alors que le visage du bâtiment était moulé selon de magnifiques motifs issus d’une œuvre d’art de projection intitulée « Biotechture ». Alors que le monument historique de Napa reprenait le travail de Hotaru Visual Guerrilla initialement présenté en Australie, il est devenu une expérience artistique unique en son genre pour les spectateurs.

« J’aime que ce soit émouvant, éclairé et mis en musique. C’est une sorte de combinaison de tous les sens », a déclaré Mary Reynolds alors qu’elle était assise à regarder l’écran.

« J’apprécie ça chaque année, et ils ont fait quelque chose de complètement différent – ​​c’est différent chaque année. Ce n’est pas parce que vous êtes venu une fois que vous avez tout vu », a déclaré Reynolds.

Originaire de Vallejo, Reynolds a déclaré qu’elle “avait prévu toute la semaine que ce soir, alors que le soleil se couchait, je ferais quelques promenades supplémentaires et profiterais de l’exposition d’art”, faisant référence à son travail de conductrice Uber. S’arrêtant pour faire une remarque sur l’affichage en cours, Reynolds s’est exclamé : « oh, c’est complètement différent du dernier set », alors que la projection chronométrée recommençait.

Bien qu’il y ait 10 installations distinctes et trois œuvres d’art projetées, il est très courant que des spectateurs comme Reynolds s’assoient et se délectent de l’expérience de quelques installations seulement. La qualité immersive du festival nécessite plus qu’une simple soirée pour en profiter pleinement.

Debout à la lumière d’un autre luminaire imposant, Roberta et Greg Wright ont regardé l’installation « House of Cards », fascinés par la taille et la lumière vacillante de la construction. Le couple a mentionné qu’ils vérifiaient les expositions avec l’intention de revenir avec des amis venant de Tahoe.

« Cela a toujours été une de ces nuits magiques. Nous aimons notre communauté et ce n’est qu’un de ces événements spéciaux qui aident les gens du monde entier à en profiter », a déclaré Roberta, désignant la nouvelle connaissance du couple, une récente greffe d’Afrique du Sud.

Parmi les œuvres qu’ils avaient vues jusqu’à présent, les Wright ont déclaré que la pièce ailée « Touch the Sky » était leur préférée jusqu’à présent.

Tout en exprimant leur désir de se promener et d’en voir plus, le couple est resté stupéfait alors que l’installation de la carte continuait de changer de ton et d’ambiance. La chanson auparavant optimiste avec une basse puissante s’est depuis muée en la mélodique « Comptine d’un Autre été : L’Après-Midi » de Yann Tiersen.

En regardant les cartes individuelles s’allumer au rythme de la musique, Greg est devenu nostalgique, remarquant la façon dont il construisait ces tours de cartes lorsqu’il était enfant.

En tant que membre de la Napa Valley Art Association et ancien éducateur, il était bien équipé pour discuter des nuances des illustrations de chaque carte et des histoires qu’elles évoquaient.

« Nous reviendrons probablement une ou deux fois par semaine, juste pour voir ce qui est différent », a déclaré Greg, expliquant que lui et sa femme se concentrent davantage sur ces événements depuis qu’ils ont pris leur retraite. “Nous ne rajeunissons pas, autant le faire maintenant.”

Le Lighted Art Festival se déroulera jusqu’au 18 février. Le programme est le suivant :

Vendredi-samedi, 18h-22h

Dimanche-jeudi 18h-21h

Les œuvres de projection seront exposées sur trois bâtiments emblématiques du centre-ville pendant les neuf premières nuits du festival jusqu’au 28 janvier.

Les cartes de l’installation accessible à pied gratuite sont disponibles en ligne sur : donapa.com/lighted-art-festival/