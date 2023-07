Le Centre Social de Marseille prospère après 1 an – Shaw Local

Cela ne fait qu’un an, mais il semble que le Centre communautaire de Marseille ait touché tout le monde dans cette ville au cours de ces 12 mois.

Il y a un an lundi, l’Association Ministérielle de Marseille ouvrait pour la première fois dans ses locaux du 850 W. Bluff St.. Depuis lors, il a fourni des divertissements, des jeux, des informations et de la convivialité à la plupart des habitants de la ville.

« J’ai été un peu surpris quand cela est apparu sur ma chronologie parce que je ne pensais pas que cela faisait déjà un an, ça a été si rapide », a déclaré le maire de Marseille, Jim Hollenbeck. « L’année a été plutôt bonne avec les événements qu’ils ont organisés là-bas, et je suis content que ça se passe toujours aussi bien. … En fait, je pense que ça va continuer à croître. Nous avons eu un bon soutien financier.

« Il y en a pour tous les goûts, et nous sommes fiers et ravis de l’avoir. »

Les églises membres de l’association à Marseille – Église du Nazaréen, Église First Baptist, Église Community of Christ, Église luthérienne Immanuel, First Church of God, United Methodist Church, First Congregational Church et St. Joseph Catholic Church – participent toutes à la planification des activités pour personnes de tous âges.

Dirigé par le pasteur Troy Tvrdik de la First Baptist Church, le centre a organisé jeudi une soirée de jeux communautaires, avec des jeux tels que le trou de maïs, le badminton, le four-square, le ping-pong, les cartes, les jeux de société et bien plus encore.

Plus tôt ce mois-ci, il a organisé sa journée mensuelle des personnes âgées, comprenant une journée de jeux de cartes tels que euchre et pinochle et d’autres jeux. Il y a également eu un cours de cuisine organisé par le bureau de vulgarisation de l’Université de l’Illinois, des programmes concernant l’utilisation de produits pharmaceutiques et les tenants et les aboutissants de l’assurance-maladie.

Mais tout ne concerne pas les adultes.

Le centre communautaire a organisé un programme parascolaire pour les enfants tous les jours de la semaine sauf le mardi (lorsqu’il y avait un renvoi anticipé) pendant l’année scolaire. Hollenbeck pense que la participation serait encore meilleure si le transport de l’école au centre communautaire pouvait être organisé.

« L’école n’a pas assez de personnel ni de bus pour les y amener. Cela semble être le blocage en ce moment », a-t-il déclaré. « J’espère que nous pourrons trouver quelque chose à ce sujet dans un avenir pas trop lointain. »

L’un des événements les plus populaires a été une fête de Noël où les enfants ont déjeuné avec le Grinch – un événement qui, selon le maire, a été « super bien fréquenté ».

Il y avait aussi une fête d’Halloween fin octobre et un événement Autumn Community Harvest en novembre, ainsi que des cours sur la nutrition pour les enfants.

Le centre est disponible à la location pour des événements spéciaux.

« Nous travaillons sur des plans pour une collecte de fonds pour aider à élargir les programmes offerts », a déclaré Hollenbeck. « C’est quelque chose auquel toute la communauté peut s’intéresser et dont elle peut être fière.