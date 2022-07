Le Centre Rogers obtient une rénovation de 300 M$. Voici à quoi ressemblera le stade de baseball des Blue Jays

Le président et chef de la direction des Blue Jays de Toronto, Mark Shapiro, a annoncé des plans de rénovations d’une valeur de 300 millions de dollars au Rogers Centre qui auront lieu au cours des deux ou trois prochaines saisons mortes.

Les fans peuvent s’attendre à voir des changements considérables dans le stade de 33 ans en avril prochain, a déclaré Shapiro lors d’une conférence de presse jeudi. Cela comprendra une nouvelle ligne de clôture de champ extérieur qui vise à fournir de nouveaux angles au jeu.

“[I]Ce ne sera pas une clôture de champ extérieur symétrique – il y aura une certaine unicité à la fois dans la hauteur de la clôture de champ extérieur dans tout le champ extérieur et dans les dimensions”, a-t-il déclaré, ajoutant que les détails ne seront pas encore révélés, mais les modifications à venir garderont l’équité lanceur-frappeur à l’esprit.

Les rénovations créeront des enclos surélevés et de nouveaux sièges de gradins. Les sièges de niveau 100 seront avancés vers les nouveaux murs extérieurs pour augmenter l’interaction entre les fans et les joueurs. (Geais bleus)

Des changements majeurs à l’enclos des releveurs sont également attendus au cours de la première phase de rénovations de cette saison morte. Shapiro a déclaré que les enclos seront élevés au niveau des fans, ce qui, a-t-il dit en plaisantant, pourrait “potentiellement décourager” les lanceurs de relève adverses.

“Je pense qu’ils apprécieront une partie de la saveur de leur ville natale, car nos fans seront juste au-dessus de l’enclos des visiteurs et de l’enclos des releveurs à domicile”, a-t-il déclaré.

Les “sièges les plus indésirables” sont modifiés

Des changements arrivent également dans le coin du champ droit, actuellement considéré comme “certains des sièges les plus indésirables”. Shapiro a déclaré qu’il était prévu de les retirer et d’installer des ponts autour du poteau de faute qui comprendront des barres et des espaces de groupe. La construction de cette section sera annoncée à une date ultérieure.

Votre expérience de stade change 🔥 EN SAVOIR PLUS : https://t.co/QujiGMpu2Z pic.twitter.com/8PmNbEKEEt —@Geais bleus

Les fans peuvent également dire adieu aux saignements de nez.

Reconnaissant que le niveau 500 est l’endroit le moins populaire pour regarder un match, Shapiro a déclaré que les rénovations de cette saison morte verront ces sièges complètement supprimés et remplacés par des espaces sans billet, se divisant entre un côté familial et un côté axé sur le bar. à un patio sur le toit.

“Ce que nous voulons créer du côté droit du terrain, c’est la meilleure expérience sur le toit à Toronto lorsque le toit est ouvert au milieu de l’été, avec le jeu en arrière-plan”, a-t-il déclaré, ajoutant que ces sièges ne se vendent presque jamais.

Les joueurs n’ont pas été oubliés non plus, avec des plans pour une nouvelle salle familiale pour les joueurs, une salle de musculation de 5 000 pieds carrés et un vestiaire pour le personnel, selon un communiqué de presse.

Le club a déjà fait des ajustements cette saison

Rogers a ajouté quelques modifications au cours de la dernière intersaison, telles que des lumières LED et un nouveau tableau de bord. Mais la salle polyvalente n’a pas connu de rénovations fondamentales depuis son ouverture en tant que premier stade au monde avec un toit rétractable.

CBC Toronto a récemment publié sur le Sous-reddit des Blue Jays pour demander aux fans ce qu’ils voulaient voir. Certaines de leurs idées comprenaient :

Remplacement du gazon artificiel par du gazon naturel.

Apporter plus d’options d’aliments et de boissons locales et de meilleure qualité.

Amélioration de la direction, de l’espacement et du confort du siège.

Célébrer l’histoire du baseball local à travers l’art, les peintures murales et les monuments commémoratifs.

Rénovation du dôme pour apporter plus de lumière naturelle.

Certains commentateurs espéraient voir le centre revenir au nom original de SkyDome et le retour du “Ice Cold Beer Guy” aux jeux.

Le résident de Toronto, Matt Marek, dit que faire place à des statues de joueurs emblématiques des Jays comme Joe Carter ou dépeindre des moments comme le bat flip de José Bautista en 2015 ferait mouche auprès des fans.

“Je pense que nous pourrions nous débarrasser de [Ted] statue de Rogers et faites venir d’anciens joueurs”, a déclaré Marek, 40 ans, qui est fan depuis qu’il est enfant.

“Je pense que les fans aimeraient ça. Les fans se sont exprimés à ce sujet, et je pense que nous le méritons également.”

Ben Eastman, deuxième à partir de la gauche, est photographié avec sa famille et son partenaire lors d’un match des Blue Jays en août 2016. Il espère que les rénovations inciteront les fans à visiter le stade pour des choses autres que le baseball. (Soumis par Ben Eastman)

Le résident de Burlington, Ben Eastman, souhaite également avoir plus d’activités à faire ou de choses à voir au-delà du match réel, car le stade “manque actuellement d’un peu d’âme”.

“Surtout avec le prix des billets, quand vous y allez de nos jours, vous voulez vraiment avoir autre chose à faire plutôt que de simplement regarder le match et rentrer chez vous”, a déclaré Eastman.

Ce qui est également nécessaire, a-t-il ajouté, est de repenser l’aménagement du stade. Des stations de refroidissement pour lutter contre les vagues de chaleur et une meilleure accessibilité des sièges et des toilettes contribueraient à moderniser le bâtiment, dit-il.

“J’espère vraiment que cela va vers des choses qui ont une amélioration fonctionnelle sur les expériences quotidiennes”, a déclaré Eastman.

Une récompense pleine d’espoir

L’architecte torontois Mark Berest – un directeur de B+H Architects qui a travaillé sur plusieurs sites sportifs, dont le stade Mosaic de Regina – affirme que le maintien du Rogers Centre permet non seulement d’économiser une partie de la marque de Toronto, mais également de l’énergie et des émissions liées à la démolition du bâtiment.

Il ajoute que l’industrie a entendu des rumeurs sur ce à quoi ressembleraient les rénovations. Il dit que Rogers va probablement améliorer la qualité des sièges, le hall et rendre l’ensemble du stade plus “intime” et conforme aux stades de baseball d’antan que les fans adorent.

“Il y a beaucoup de façons dont ils pourraient le faire, et je pense qu’ils ont l’intention de le faire [by focusing] sur l’amélioration de l’expérience des fans, ce qui est important.”

Le Rogers Centre, à l’origine surnommé Skydome, a ouvert ses portes en 1989. C’était le premier stade au monde avec un toit rétractable. Mais des décennies plus tard, les fans pensent qu’il a vraiment besoin de mises à niveau. Le président et chef de la direction des Blue Jays, Mark Shapiro, informera le public jeudi des plans de rénovation du monument emblématique. (Carlos Osorio/La Presse Canadienne)

La résidente de Pickering, Rachel Ho, se demande exactement ce qui pourrait être changé au stade pour améliorer l’expérience des fans.

“C’est comme quand j’étais petite parce que rien n’a vraiment changé”, a-t-elle déclaré. Ho dit que le sujet était au centre de ses préoccupations lors du match des Jays de mardi contre les Cardinals de St. Louis.

Elle espère que les rénovations remettront le stade sur la carte et prendront après certains stades de baseball américains que les fans des Jays souhaiteraient avoir à la place.

“C’est une période passionnante qui, espérons-le, portera ses fruits dans les 10, 15, 20 prochaines années.”