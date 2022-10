Le centre régional Starved Rock accueillera le tronc ou le traitement annuel le 15 octobre – Shaw Local

Le centre régional Starved Rock organisera son Trunk or Treat annuel le samedi 15 octobre au champ de foire 4-H du comté de La Salle, 1578, chemin 4-H, à Ottawa, affirmant que l’événement de cette année sera le plus important à ce jour.

Les heures seront de 15h à 16h heure sensorielle pour ceux qui ont une sensibilité sensorielle et une aversion pour la foule. Ensuite, les portes s’ouvrent au public à 16 h et l’événement se déroule jusqu’à 20 h. L’admission est de 25 $ par chargement de voiture si acheté à l’avance via le lien Facebook ou le site Web ou 30 $ à la porte.

Deux racks de hayride seront en rotation pour s’assurer que tout le monde ait la chance de profiter d’une balade. Et comme l’année dernière, les 360 premiers enfants recevront des chapeaux spéciaux des commanditaires du hayride McDonald’s d’Ottawa et d’Utica, NRG Media (société mère de WCMY et Jack FM) et P & D Signs.

Un zoo pour enfants, une tour d’escalade, une zone de blaster Nerf, une élimination de fusion toxique, un saut à l’élastique, un train sans rail et un dôme disco lumineux seront disponibles gratuitement avec l’entrée.

Les troncs seront remplis de friandises et The Tree Guy apportera son camion-grue pour deux gouttes de bonbons. OSF LifeFlight et Grand Ridge Volunteer Fire Department seront également présents.

Annette Barr fournira un photomaton de 15 h 30 à 17 h 30 et demande un don de 10 $ à remettre à la SRRC. Il y aura des balades à poney, des jouets et des bijoux lumineux à LED, une tombola 50/50, de la nourriture et des boissons.

Tous les bénéfices bénéficieront au Starved Rock Regional Center (anciennement Easter Seals, LBC) et à plus de 500 enfants des comtés de La Salle et de Bureau.

Les étudiants en théâtre de l’école secondaire Streator donnent de leur temps pour les fantômes et les frayeurs dans la maison hantée cette année et il y a de nouveaux «trucs» à faire à l’intérieur. Bill Walsh Auto Group, Dr. Kunnel Orthodontics, Express Employment Professionals, JR Auto Towing and Repair, Justice Law Firm, Law Offices of Peter F. Ferracuti, NRG Media, SOCU et The Times sont les sponsors de la maison hantée.

Les sponsors gonflables sont BCA Architects, Blake Baker-Edward Jones, Lone Buffalo, Mark Platt-Edward Jones, My Guy’s Garage, Norway Kennels, OSB Community Bank, Robert Hasty-Farmers Insurance et Thrive Collective. Les sponsors effrayants sont First State Bank, Novak Rinker Veterinary Clinic, Partridge Pit Stop, Shoreline Boat Club et The Tree Guy.

Le Starved Rock Regional Centre offre des services de thérapie et de développement aux enfants ayant des besoins spéciaux dans les comtés de La Salle et de Bureau et offre des services de garde d’enfants pour les enfants avec et sans besoins spéciaux à leur emplacement physique à Ottawa. Ils fournissent des services à la communauté depuis 75 ans grâce à l’aide de supporters communautaires et commerciaux au fil des ans.

Aller à www.starvedrockcenter.org ou www.facebook.com/StarvedRockCenterà pour apprendre plus.