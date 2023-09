Le centre pour petites entreprises de l’Université d’Ottawa aide à naviguer dans l’achat d’une entreprise d’articles de sport

Centre des petites entreprises de l’Arkansas De gauche à droite : Stephanie Parsons de l’ASBTDC et TJ Parks d’Arkie Lures.

Arkie Lures est une entreprise de 50 ans basée à Lowell, avec des produits conçus par des pêcheurs pour des pêcheurs. Créateur du « Original Jig », l’entreprise fabrique et vend une variété de leurres et de gabarits, ainsi que des kits et des vêtements et accessoires de marque.

Lorsque le directeur des opérations, TJ Parks, s’est vu offrir l’opportunité d’acheter Arkie Lures à son fondateur sortant, il a demandé conseil au centre de développement technologique et des petites entreprises de l’Arkansas à l’Université d’Australie.

L’entreprise semblait être la solution idéale pour Parks. « Quand j’étais adolescent, j’ai dit à mes amis et à ma famille que je posséderais un magasin d’articles de sport », a déclaré Parks. « J’ai décidé de faire tout ce que je pouvais pour me lancer dans ce métier ; j’adore le plein air ! »

Stephanie Parsons, consultante commerciale de l’ASBTDC, a dirigé Parks à travers un examen complet de tous les états financiers et une évaluation de l’entreprise. Parsons a aidé Parks à comprendre quelles pourraient être les données financières, l’a aidé à savoir à quoi s’attendre et l’a aidé à trouver un prêteur aux petites entreprises. Après de longues négociations, l’achat d’Arkie Lures a été garanti par un prêt de Signature Bank of Arkansas.

« Dans l’ensemble, l’ASBTDC a été une excellente caisse de résonance pour moi en tant qu’entrepreneur », a déclaré Parks. Il croit qu’il faut être audacieux et courageux et conseille de travailler avec des personnes qui travailleront dans votre meilleur intérêt, comme l’ASBTDC. « Appuyez-vous sur eux pour obtenir des conseils ! Sachez que vous pouvez être ouvert et honnête avec eux ; ils sont de votre côté », a souligné Parks.

« La partie la plus gratifiante de notre collaboration avec TJ sur ce projet est que nous avons pu lui fournir des conseils sur la valeur de l’entreprise afin d’assurer son plus grand succès futur », a déclaré Parsons.

Un propriétaire de petite entreprise est confronté à de nombreux défis. Pour Parks, c’est une question de temps et d’argent. « Il y a tellement de choses que je veux faire, donc pour surmonter le temps, je dois établir des priorités », selon Parks.

Parks s’est récemment rendu au centre pour remercier Parsons pour toute son aide lors de l’achat et a déclaré, en guise de célébration : « En route vers la croissance ! »