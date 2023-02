Le centre pour personnes âgées d’Oswego nomme un nouveau directeur – Shaw Local

Michèle Bergeron d’Oswego a été nommée directrice générale du centre pour personnes âgées et communautaires d’Oswegoland.

Bergeron a récemment occupé le poste de directeur principal du développement et de l’engagement pour Fox Valley United Way. Auparavant, elle a été responsable des relations communautaires pour le village d’Oswego pendant 13 ans. Parmi ses autres expériences, il a été directeur du développement du Paramount Arts Center.

Originaire d’Aurora, Bergeron a obtenu une maîtrise en leadership organisationnel de l’Université Lewis.

Oswegoland Senior and Community Centre est situé au 3525 Route 34 à Oswego. Le centre est géré par Oswegoland Seniors, Inc., une organisation à but non lucratif, de 9 h à 13 h en semaine.

Envoyez un e-mail à info@oswegoseniorcenter.org ou visitez oswegoseniorcenter.org pour plus d’informations.