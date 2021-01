Les responsables ont maintenant déclaré que de nombreux composants du bâtiment, qui était autrefois considéré comme une secousse de modernité choquante dans le cœur majestueux de Paris, sont à la fin de leur vie utile – y compris un système de chauffage et de refroidissement désuet, des escaliers mécaniques et des ascenseurs qui tombent en panne. , et l’amiante qui doit être enlevé – rapporte Le Figaro. Le journal a rapporté que les rénovations pourraient coûter 200 millions d’euros, soit environ 243 millions de dollars.

«J’ai choisi le deuxième parce qu’il devrait être plus court et un peu moins cher», a-t-elle déclaré.

Mais il a déjà eu des problèmes physiques – il a été fermé en 1997 pour des rénovations qui ont pris quelques années – et a récemment montré des signes de vieillissement à nouveau. Roselyne Bachelot, ministre française de la Culture, a déclaré au journal Le Figaro qu’elle avait été confrontée à deux options: essayer de maintenir le Centre Pompidou ouvert pendant les travaux, ce qui prendrait alors plus de temps, ou permettre sa fermeture complète pour la durée.

Le centre, qui a ouvert ses portes en 1977, est remarquable pour la façon dont ses architectes, Renzo Piano et Richard Rogers, ont déplacé de nombreux éléments structurels et mécaniques du bâtiment vers l’extérieur, qui est veiné de conduites d’eau à code couleur , des conduits de climatisation et un escalator en forme de chenille serpentant sa façade.

Le Centre Pompidou, dont l’architecture audacieuse et à l’envers et le musée d’art moderne en ont fait l’une des principales attractions culturelles de Paris, fermera pour rénovation à partir de la fin de 2023 jusqu’à quelque temps en 2027, a déclaré lundi le ministre français de la Culture.

Le centre avait prévenu en septembre qu’il faisait face soit à une fermeture complète pendant trois ans, à compter de 2023, soit à une fermeture partielle pendant sept ans, pour permettre des réparations.

La dernière fois que le bâtiment a fermé pour rénovation, c’était lors de son 20e anniversaire en 1997, lorsqu’il a fermé pour une rénovation de trois ans qui a augmenté l’espace d’exposition disponible à l’intérieur. Mais aucun travail majeur n’a été effectué sur le bâtiment depuis son ouverture en 1977, a déclaré le président du Centre Pompidou, Serge Lasvignes, au Figaro en septembre.

Bien que le bâtiment soit maintenant très apprécié, il a été choqué et critiqué lors de sa construction et de son ouverture. Piano a gloussé plus tard que lui et Rogers avaient été «de jeunes garçons, vraiment jeunes et assez mauvais garçons» en 1971 quand ils ont remporté le concours pour le concevoir. Rogers rappelé plus tard que un passant l’a frappé avec un parapluie en apprenant qu’il était l’un de ses concepteurs.

En plus du musée d’art, le bâtiment contient une vaste bibliothèque publique et un centre de recherche musicale et acoustique.

Il y a un quart de siècle, alors que le centre s’apprêtait à fermer pour ces rénovations majeures, le besoin de réparations a suscité des remarques peu flatteuses sur la qualité de l’architecture et de l’ingénierie modernes dans une ville pleine d’églises, de palais et de musées datant de plusieurs centaines d’années. Des responsables français ont déclaré à l’époque que le centre était devenu victime de son propre succès, attirant beaucoup plus de visiteurs que prévu.