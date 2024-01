Le Centre Pompidou et le personnel parviennent à un accord et mettent fin à une grève de trois mois – ARTnews.com

AFP via Getty Images

Le Centre Pompidou, un complexe d’institutions culturelles qui comprend le Musée national d’art moderne de France, a conclu un accord avec deux syndicats qui représentent son personnel, mettant fin à une grève historique de trois mois.

Comme indiqué pour la première fois dans Le Mondela direction du Centre Pompidou a signé aujourd’hui un accord avec les deux instances syndicales, la FDT et Force ouvrière.

Dans un déclaration Partagée sur X, Rachida Dati, la ministre française de la Culture qui a pris ses fonctions au début du mois, a déclaré : « Dès mon arrivée au ministère de la Culture, j’ai voulu mettre fin à cet enlisement. Cent jours de grève, c’est sans précédent dans l’histoire du Centre Pompidou.

Les travailleurs de Pompidou se sont mis en grève à la mi-octobre en raison de préoccupations concernant la sécurité de l’emploi, tandis que le centre ferme pour rénovation pendant cinq ans, à compter de 2025. Selon un communiqué partagé par la Confédération générale du travail (CGT), l’un des cinq principaux syndicats nationaux confédérations en France, environ 1 000 salariés tous départements seront concernés par la fermeture. Le syndicat a demandé à l’administration des garanties écrites selon lesquelles il existait un plan pour son personnel, ses collections et sa programmation habituelle.

Pour ajouter aux troubles, les travailleurs sont de plus en plus préoccupés par le « projet culturel » du centre, ou par le programme de réouverture, qu’ils ont critiqué comme étant mal planifié et coûteux. Le programme de 200 millions de dollars implique une augmentation significative des prêts de la collection du musée à des institutions du monde entier. De plus, le personnel a déclaré que les millions de revenus promis par les contrats de prêt ne valent pas le risque potentiel que courent les œuvres d’art alors qu’elles sillonnent le monde.

Les négociations entre les cinq syndicats et le ministère de la Culture sont au point mort en novembre 2023. Le mois suivant, le syndicat a de nouveau prolongé sa grève, cette fois jusqu’au 15 janvier.

Par Le MondeDans le cadre du nouvel accord, la Bibliothèque publique d’information (BPI) sera transférée dans le bâtiment Lumière, à Bercy Village à Paris. Le Grand Palais des Champs-Élysées, salle d’exposition historique, accueillera des expositions au nom de l’espace fermé. Les détails de ce à quoi ressemblera une telle programmation restent à venir.

“Cet accord est indispensable pour assurer la protection de nos confrères pendant la période de rénovation du Centre Pompidou”, a déclaré Alexis Fritche, secrétaire général de la CFDT-Culture, dans un communiqué. «Je remercie les travailleurs et la direction pour leur esprit de responsabilité.»