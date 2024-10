Le Centre Pompidou enrichit son fonds d’art contemporain chinois

Une grande exposition collective au Centre Pompidou a introduit le travail de 15 artistes chinois contemporains dans la collection permanente du musée, élargissant cette collection de plus de 20 pour cent.

L’exposition, « 目 Chine : une nouvelle génération d’artistes», présente le travail récent d’artistes chinois nés de la fin des années 1970 au début des années 90. Notamment, sept des 15 artistes dont les œuvres ont finalement été acquises par le Centre Pompidou étaient des femmes. Avant l’acquisition, la collection permanente du musée comptait 58 artistes contemporains chinois.

Depuis la pandémie de Covid 19, les artistes de la région ont eu du mal à cultiver un public en dehors de la Chine continentale, a indiqué le musée, et cette exposition donne de la visibilité à un groupe qui a la perspective unique de vivre ses années de formation pendant la transformation de la Chine en une puissance économique. .

Alice Chen, Chen Wei, Cui Jie, Hu Xiaoyuan et Lu Yang font partie des artistes présentés dans « 目Chine : une nouvelle génération d’artistes » dont les œuvres font désormais partie de la collection permanente du musée. L’exposition et les acquisitions ont été largement rendues possibles par Chanel, qui a une histoire de promotion et d’expansion des relations sino-françaises dans le secteur des arts et de la culture.

Plus tôt cette année, Chanel a annoncé un partenariat avec la Power Station of Art de Shanghai qui permettrait la restauration et la valorisation de ce musée, de sa collection et de sa capacité de recherche.

« Je suis ravie que le soutien de Chanel permette au Centre Pompidou d’acquérir des œuvres de certains des jeunes artistes chinois les plus dynamiques travaillant aujourd’hui », a déclaré Yana Peel, responsable mondiale des arts et de la culture chez Chanel, dans un communiqué de presse. « Nous sommes fiers que le partenariat multiforme et à long terme entre Chanel et le Centre Pompidou célèbre la créativité en Chine, en la faisant connaître à des publics diversifiés à Paris et dans le monde. »

Dans ce même communiqué, le président du Centre Pompidou, Laurent Le Bon, a remercié Chanel d’avoir aidé le musée à « approfondir notre engagement envers le vibrant art contemporain chinois », une initiative que le musée a lancée avec le «Alors la Chine ? exposition en 2003.

Depuis, le musée œuvre au renforcement des collaborations culturelles franco-chinoises. En novembre 2019, le musée a signé un partenariat de cinq ans avec le Bund Ouest de Shanghai Musée qui verrait chaque institution se prêter œuvres et expériences et se soutenir mutuellement dans l’organisation de certaines expositions. Ce partenariat a été prolongé de cinq ans supplémentaires en 2023.

L’exposition a été inaugurée le 9 octobre, quelques jours seulement avant que le monde de l’art ne débarque à Paris pour les journées d’ouverture du nouveau nom d’Art Basel Paris, qui a ouvert ses portes aux VIP le 16 octobre au Grand Palais.