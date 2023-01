Le centre médical CGH de Sterling organisera un événement d’embauche le 26 janvier au Pérou – Shaw Local

Le centre médical CGH, situé au 101 E. LeFevre Road à Sterling, organisera un événement d’embauche de midi à 15 h le jeudi 26 janvier à la First Congregational Church of Peru au 1431 Fourth St.

Des représentants des laboratoires, des maladies respiratoires et du recrutement de divers départements seront sur place pour offrir une embauche directe avec des avantages dès le premier jour.

Le centre médical CGH dessert la région de Sterling, Rock Falls depuis 1909 depuis son hôpital et sa clinique principale à Sterling et 16 cliniques périphériques dans les comtés de Whiteside, Carroll, Ogle, Lee et Bureau.

Pour en savoir plus sur les opportunités chez CGH ou postuler en ligne sur www.cghmc.com/careers.