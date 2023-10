Le centre médical CGH attend toujours la livraison de nouvelles doses de vaccin contre la COVID-19 – Shaw Local

STERLING – Ceux qui recherchent un vaccin contre la COVID-19 auprès du Centre Médical CGH devront attendre, même si la durée n’est pas encore claire.

Lorsque les États-Unis ont mis fin à l’urgence de santé publique liée au COVID-19 le 11 mai, ils ont modifié la façon dont les hôpitaux sont approvisionnés en doses de vaccin, a déclaré Jodie Gaffey, directrice des soins primaires du CGH.

Bien que les services de santé de l’État et du comté fournissaient auparavant les vaccins, CGH doit désormais commander les doses par l’intermédiaire d’un distributeur en gros, a-t-elle déclaré.

Ou du moins, ils essaient de les commander.

La commande de CGH de 50 doses du vaccin Pfizer contre le COVID-19 est actuellement en rupture de stock, a déclaré Gaffey.

« Cela pourrait prendre deux semaines, cela pourrait prendre deux mois [until we get the doses], » dit-elle. « Nous espérons que ce sera bientôt le cas, mais nous n’en avons vraiment aucune idée. »

Les distributeurs tentent d’évaluer la demande de vaccins, et cela finira probablement par se transformer en une situation d’offre et de demande lorsqu’il s’agira de savoir qui recevra les doses, a déclaré Gaffey.

Même CGH essaie d’évaluer la demande au sein de sa propre zone de service afin de déterminer le montant des commandes, a-t-elle déclaré.

« Une fois que nous pourrons les obtenir, nous serons prêts à leur donner… [but] nous n’avons pas suscité beaucoup d’intérêt », a déclaré Gaffey. « Si la demande existe, nous allons certainement continuer à les commander et à les distribuer. »

Au plus fort de la pandémie de COVID-19, les prestataires n’ont pas pu distribuer les vaccins assez rapidement, mais ce n’est plus le cas, a déclaré Gaffey.

« À la fin [of the pandemic]Et les gens n’en voulaient pas non plus », a-t-elle déclaré. « C’était presque comme si vous ne pouviez pas le donner à ce moment-là. »

Cela pourrait prendre deux semaines, cela pourrait prendre deux mois [until we get the doses]. Nous espérons que ce sera bientôt le cas, mais nous n’en avons vraiment aucune idée. — Jodie Gaffey, directrice des soins primaires du centre médical CGH

Cela rend également difficile de décider de la quantité à commander, car les vaccins Pfizer ne sont valables que six semaines après la livraison, a déclaré Gaffey. Les vaccins Moderna ne durent que 30 jours.

« Nous voulons nous assurer que nous pouvons utiliser ce que nous commandons », a-t-elle déclaré. « De nombreux patients ont reçu [vaccines] ailleurs car on le trouve davantage en pharmacie.»

Des pharmacies telles que Walgreens, Walmart et CVS sont en mesure de travailler avec des distributeurs plus importants que CGH, et elles travaillent aussi parfois directement avec le fabricant, a déclaré Gaffey.

Cela aide également qu’il s’agisse de chaînes nationales, a-t-elle déclaré.

Une fois que CGH aura reçu ses doses de vaccin, elle les publiera sur les réseaux sociaux pour informer les gens qu’il est disponible, a déclaré Gaffey.

CGH accueillera des cliniques de vaccination contre la COVID-19 ainsi que ses cliniques de vaccination contre la grippe, a-t-elle déclaré.

Gaffey a encouragé les gens à ne pas attendre que CGH se fasse vacciner s’ils n’y sont pas obligés, surtout s’ils sont confrontés à un risque élevé de complications liées au COVID-19.

« Je suis curieux de voir à quoi cela ressemble et quelle est la demande », a déclaré Gaffey. « J’espère que les gens sont prêts à se faire vacciner et à protéger les autres, en particulier ceux à risque. »

Quoi de neuf avec les vaccins contre la COVID-19 ?

Les régulateurs fédéraux ont approuvé une formule mise à jour du vaccin COVID-19 en septembre.

La formule a été développée pour protéger contre la souche Kraken du COVID-19, XBB. 1.5, apparu en hiver. On s’attend également à ce qu’il fonctionne bien contre les autres variantes actuelles en circulation.

Il s’agit d’une formule monovalente, ce qui constitue un changement par rapport au vaccin bivalent précédent, a déclaré Gaffey. De tels changements de formule sont attendus, à mesure que les virus évoluent et mutent au fil du temps, a-t-elle déclaré.

«Même grâce au COVID, les vaccins ont changé en fonction de ce qui existait», a déclaré Gaffey.

Elle a également souligné que les gens sont les bienvenus et encouragés à se faire vacciner contre la grippe en même temps qu’ils reçoivent leurs vaccins contre la COVID-19.

« C’est également une option dans ces pharmacies hors site », a déclaré Gaffey. « Vous n’êtes pas obligé de le faire, mais c’est certainement une option. »

Le Daily Herald a contribué à cette histoire.