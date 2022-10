Le centre médical CGH assouplit les exigences de masquage, les cas de COVID-19 de Sauk Valley continuent de diminuer – Shaw Local

STERLING – Le centre médical CGH a annoncé un assouplissement de sa politique de masquage pour les patients et les visiteurs, et les cas de coronavirus continuent de diminuer dans la région.

Le comté de Whiteside a enregistré 21 cas au cours des sept derniers jours, selon les informations les plus récentes disponibles lundi auprès du traqueur de données COVID-19 des Centers for Disease Control and Prevention. Il y avait 47 cas la semaine précédente.

Le taux de positivité pour les sept derniers jours est de 1,96 % contre 3,97 %, et le taux de cas est de 38,06 pour 100 000 personnes. Il y a eu cinq nouvelles hospitalisations.

Le département de la santé du comté de Whiteside propose les injections de rappel bivalentes COVID-19 mises à jour.

Le comté de Lee comptait 26 cas, contre 44 cas la semaine précédente et affiche un taux de positivité de 2,38 %, contre 4,75 %. Le taux de cas est de 76,26 pour 100 000 personnes et il y a eu quatre nouvelles hospitalisations.

Le comté d’Ogle a enregistré 52 cas au cours de la semaine contre 54, avec un taux de positivité de 9,19%, contre 9,07%. Le taux de cas est de 106,63 pour 100 000 personnes et il y a eu six nouvelles hospitalisations.

Le comté de Carroll a signalé moins de 10 cas, contre 17 la semaine précédente, et un taux de positivité de 7,14 %, contre 15,25 %.

Les comtés de Whiteside et Carroll ont été mis à niveau vers un risque moyen de propagation du COVID-19, et les comtés de Lee et Ogle restent à faible risque.

CGH Medical Center a modifié sa politique de masquage suite à une mise à jour du CDC.

“Après plus de deux longues années de masquage continu, nous sommes ravis de partager certains changements à venir basés sur les nouvelles directives du CDC”, a annoncé CGH dimanche.

Le port du masque ne sera requis que pour les patients et les visiteurs qui présentent des symptômes à l’hôpital et aux cliniques. Le personnel ne sera tenu de porter un masque que lorsqu’il est en contact direct avec les patients.

“Les masques ne seront pas obligatoires dans les espaces publics tels que les couloirs, la cafétéria ou les salles d’attente, sauf si vous êtes symptomatique”, selon l’annonce. «Comme toujours, ceux qui souhaitent continuer à se masquer peuvent le faire, et le personnel et les fournisseurs de CGH se réservent le droit de demander aux personnes symptomatiques de se masquer dans nos installations pendant l’effort continu pour assurer la sécurité de nos patients et de nos communautés.»

Les tests COVID ne seront requis que pour les patients qui attendent un séjour d’une nuit, les patients externes à risque plus élevé ou selon le jugement clinique du fournisseur.

Les patients présentant des symptômes de COVID peuvent également désormais être vus par leur fournisseur de soins primaires s’ils sont négatifs avec un test à domicile le même jour que le rendez-vous.