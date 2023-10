Le centre médical CGH annonce des rénovations et l’ajout d’une entrée principale – Shaw Local

STERLING – Au cours des 18 à 24 prochains mois, le Centre Médical CGH fera l’objet de travaux majeurs comprenant l’entrée, le hall, le service d’admission, la boutique de cadeaux des Auxiliaires et le Café CGH.

Le projet de 20 000 pieds carrés améliorera et modernisera les parties les plus anciennes de l’hôpital et apportera un certain nombre de changements, notamment :

sièges de hall élargis et confortables.

un flux de patients amélioré et un environnement plus accueillant dans le hall, ainsi qu’une expérience d’admission/sortie plus privée et confidentielle.

un nouvel espace d’accueil.

surveillance de sécurité améliorée.

salles de consultation familles/patients.

améliorations et rénovations du Café CGH et du coin salon de la cafétéria.

« Ce projet vise réellement à garantir que nos patients vivent la meilleure expérience possible dès qu’ils franchissent nos portes », a déclaré Cindy Zander, vice-présidente des services de soutien de CGH. « Nous souhaitons qu’ils se sentent accueillis et détendus dans un environnement qui reflète la haute qualité des soins et des services que nous offrons. »

La phase 1 s’est achevée en juin 2023 avec une rénovation de l’auditorium Ryberg et des salles de classe. En juillet, la phase 2 a débuté avec le déménagement temporaire du service d’admission et des bureaux des auxiliaires CGH dans les salles de classe. La construction de la nouvelle boutique de cadeaux des Auxiliaires située dans l’ancien espace d’admission a également commencé.

La phase 2 se poursuivra jusqu’au printemps 2024. Elle comprendra la construction d’un nouvel ajout à l’entrée principale de l’hôpital et comprendra un atrium avec un hall d’entrée agrandi, ainsi qu’un espace pour intégrer des mesures de protection de sécurité accrues pour le personnel et les patients.

L’entrée principale du CGH sera fermée à compter du 13 octobre et toutes les arrivées de patients et de visiteurs seront redirigées vers l’entrée ouest. Voici quelques dates importantes à venir :

12 octobre : Le stationnement des patients/visiteurs de l’entrée principale du CGH sera bloqué.

Le stationnement des patients/visiteurs de l’entrée principale du CGH sera bloqué. 13 octobre : Les portes du hall d’entrée principal seront fermées. Les patients et les visiteurs doivent se garer sur le parking près de l’entrée ouest, situé entre Locust Street et First Avenue. Les visiteurs peuvent également se garer sur le parking est et utiliser l’entrée est, qui fait face à la Deuxième Avenue.

« Outre l’ajout extérieur, qui sera construit par l’entrepreneur général externe Winter Construction, toutes les constructions internes au cours de ce projet sont réalisées par notre personnel interne d’exploitation et de maintenance de l’usine CGH », a déclaré Zander.

Le personnel de POM est composé de professionnels internes 24h/24 et 7j/7, responsables de la construction, de l’entretien du terrain, de la peinture, de l’éclairage, de la plomberie, de l’électricité, des systèmes CVC et de l’entretien courant des établissements de santé de CGH.

« En tant qu’hôpital communautaire à but non lucratif, notre administration et notre conseil d’administration sont toujours conscients que nous devons être de bons gestionnaires de nos ressources », a déclaré Zander. « Nous sommes fiers de dire qu’en utilisant notre incroyable personnel POM pour la majorité de ce projet, nous économisons des millions de dollars en coûts de construction. »

« Nous recherchons continuellement des moyens d’améliorer CGH et l’expérience de nos patients, et cela signifie souvent l’ajout de nouvelles technologies ou la fourniture de nouveaux services », a déclaré le Dr Paul Steinke, président et chef de la direction de CGH. « Cependant, les dernières rénovations de notre cafétéria et de notre hall d’entrée ont été achevées en 1986 et 1988. Il est donc grand temps que nous revitalisions et investissions dans ces zones de l’établissement pour nos patients et notre personnel, maintenant et à l’avenir. »

Pour plus d’informations, visitez www.cghmc.com/construction.