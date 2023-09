Le centre judiciaire du comté de Kane mène des audiences de détention alors que la loi SAFE-T est mise en vigueur – Shaw Local

Dans les salles d’audience de l’État au début de la semaine, les juges ont mené les premières audiences dans le cadre d’un nouveau système qui détermine si un accusé sera emprisonné en attendant son procès en fonction de la dangerosité et du risque de fuir les poursuites, plutôt que de sa capacité à verser une caution.

L’abolition de la caution en espèces était incluse dans la réforme de la justice pénale de la loi SAFE-T de 2021 et devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier, bien que les contestations judiciaires aient retardé sa mise en œuvre jusqu’à lundi.

Au tribunal de circuit du comté de St. Clair, où près de 2 000 affaires criminelles et plus de 3 400 délits sont déposées chaque année, au moins une personne a été libérée de prison en attendant son procès le deuxième jour où les dispositions de réforme de la libération sous caution de la loi SAFE-T étaient en vigueur.

Une femme accusée de coups et blessures domestiques aggravés pour avoir frappé son compagnon avec un morceau de bois a été libérée mardi matin. Mère d’un nouveau-né, elle a été libérée après qu’une audience de détention a révélé qu’elle ne représentait pas un risque de fuite ou une menace pour le public ou une personne en particulier.

Le comté de St. Clair a tenu trois audiences de détention lundi matin. Tous trois avaient déjà été détenus sous caution en espèces dans des affaires déposées avant l’entrée en vigueur de la loi SAFE-T. La nouvelle loi autorise les accusés détenus en lieu et place d’une caution avant la date d’entrée en vigueur de lundi à demander que leur dossier soit transféré vers le nouveau système.

Deux de ces accusés sont accusés de meurtre au premier degré et un autre était détenu pour arme à feu. Les audiences ressemblaient à des audiences de détention tenues devant un tribunal fédéral – qui n’utilise plus de caution en espèces comme méthode de détention depuis 1984 – avec des témoignages axés sur la question de savoir si la personne présente un risque de fuite ou un danger pour le public ou une personne en particulier.

« Nous allons tous élaborer une loi intéressante ce matin », a déclaré le juge du comté de St. Clair, John O’Gara, alors qu’il commençait la première audience dans sa salle d’audience lundi matin.

Dans une salle d’audience au sous-sol du centre judiciaire du comté de Kane – le palais de justice pénale du comté basé à St. Charles – six accusés ont été convoqués devant le juge Salvatore LoPiccolo pour des audiences de comparution initiale lundi matin.

Sur les six, qui avaient tous été arrêtés depuis la fin du dernier appel de caution du comté de Kane dimanche vers midi, quatre ont été libérés après leur audience initiale sur les conditions. Deux d’entre eux sont restés en détention jusqu’aux audiences de détention de l’après-midi, au cours desquelles les procureurs ont demandé au juge de les maintenir en prison.

Les audiences sur les obligations ont toujours été rapides, souvent sans avocat de la défense présent pour les accusés indigents qui ne se voyaient attribuer un défenseur public que plus tard dans leur affaire. Mais les audiences de détention dans le comté de Kane, lundi après-midi, ont duré environ 15 minutes chacune. Le procureur de l’État et le défenseur public chargé de gérer les audiences de cette semaine ont exposé leurs arguments pour savoir si l’accusé devait continuer à être détenu dans la prison du comté de Kane ou être libéré.

Toutes les parties et le juge ont également eu accès aux antécédents criminels des accusés, une pratique qui n’est pas nouvelle ni dans les tribunaux du comté de Kane ni dans celui de St. Clair, mais qui constitue une nouveauté dans de nombreux comtés qui ont travaillé avec le Bureau de la mise en état du procès. Des services, qui a renforcé ses effectifs pour compiler ces rapports pendant la majeure partie de l’année.

DÉTENTION POUR UN SUSPECT DE MEURTRE : O’Gara, dans le comté de St. Clair, a présidé l’audience de détention de Darrayvia Crump, accusé de meurtre au premier degré en relation avec la fusillade d’Ivan Marshall à l’arrière d’un restaurant O’Fallon l’année dernière.

Crump n’a pas tiré avec l’arme à feu, a déclaré la procureure adjointe Erica Mazzotti lors de l’audience de détention, mais a conduit le véhicule jusqu’à l’endroit même après que l’un de ses coaccusés ait déclaré qu’ils « allaient voler le mec ». Crump a continué à conduire ses deux coaccusés sur les lieux, la rendant légalement responsable en vertu de la loi de l’Illinois.

Cheryl Whitley, l’avocate de Crump, a déclaré que son client avait fourni des informations qui ont facilité l’enquête et qu’il accepterait la détention à domicile avec un dispositif de surveillance.

O’Gara a trouvé Crump inéligible à la libération.

Après l’audience, Crump a été renvoyée à la prison du comté de St. Clair où elle sera détenue jusqu’à son procès. Elle y est depuis mai 2022. Sa caution était auparavant fixée à 1,5 million de dollars, dont elle aurait dû payer 10 %, soit 150 000 dollars, pour être libérée.

DÉTENTION POUR UN SUSPECT DE MEURTRE : Lors de la deuxième audience du comté de St. Clair, le défenseur public adjoint Tom Philo, qui représentait Trevon Raymond, a demandé sa libération. Raymond est accusé de meurtre au premier degré en lien avec la mort par balle de Michael Triplett à East St. Louis le 21 septembre 2021.

Quelques mois après le meurtre, Raymond a été impliqué dans une poursuite à grande vitesse sur le pont Stan Musial après que des coups de feu aient été tirés sur une station-service à l’est de St. Louis. Raymond a écrasé sa voiture, aurait jeté une arme dans les herbes et s’enfuirait à pied. Il a été arrêté, a déclaré le procureur adjoint Dan Lewis lors de l’audience, et la balistique a ensuite lié le pistolet récupéré au meurtre.

O’Gara a également nié sa libération, estimant qu’il n’existait aucune condition susceptible d’atténuer le risque pour le public ou la fuite potentielle de Raymond face aux poursuites. Raymond sera désormais détenu jusqu’à son procès, prévu fin octobre. Auparavant, il aurait pu se libérer en payant 10 % de sa caution d’un million de dollars.

O’Gara a déclaré aux accusés qu’ils avaient le droit de faire appel de ses décisions et que, s’ils n’avaient pas les moyens de payer les services d’un avocat, un défenseur public serait désigné pour eux.

La défenseure publique du comté de St. Clair, Cathy MacElroy, a déposé des requêtes pour des audiences de détention en vertu de la loi SAFE-T pour tous les clients qu’elle représente qui ont été emprisonnés en lieu et place d’une caution avant lundi. Elle prévoit qu’il y aura des centaines d’audiences au cours du mois à venir.

«C’est le premier jour et je vois déjà que j’aurai besoin de plus d’aide», a déclaré MacElroy alors qu’elle se déplaçait entre les salles d’audience, les bras chargés de dossiers, lundi matin.

En plus des audiences de détention, les accusés détenus doivent être jugés dans un délai de 90 jours, soit 30 jours de moins que l’ancienne exigence de procès rapide de 120 jours. Les prolongations demandées par la défense ne sont toutefois pas prises en compte dans ce délai.

DÉTENTION POUR INFRACTION AVEC ARMES À FEU : Dans la troisième affaire du comté de St. Clair, Bernard Cherry faisait face à la possession d’une arme à feu volée, à la possession illégale d’une arme à feu, à l’usage illégal aggravé d’une arme, à la résistance à un policier et à deux chefs de possession illégale d’une arme par un criminel. Il a été arrêté en juin. Sa caution a été fixée à 250 000 $.

Lui aussi retournera à la prison du comté de St. Clair jusqu’à son procès.

Le juge en chef du comté de St. Clair, Andrew Gleeson, a déclaré lundi qu’il s’attend à d’autres audiences plus tard cette semaine. Trois ont eu lieu mardi matin, dont deux ont abouti à la détention des prévenus.

Gleeson a déclaré qu’il avait réservé une salle d’audience pour ces audiences et avait réaffecté un juge du tribunal de la circulation et des délits pour présider les audiences de détention.

La loi SAFE-T était une réponse au système de caution en espèces, qui, selon la Commission américaine des droits civils, avait un impact disproportionné sur les minorités. Dans le comté de St. Clair, MacElroy a déclaré que 30 % des accusés criminels sont noirs.

Au nord, dans le comté de Madison, ils ont eu leur première audience de détention mardi après-midi. Matthew Kelly a été accusé de harcèlement criminel aggravé et de dommages criminels à la propriété. Le juge a ordonné qu’il soit détenu dans la prison du comté jusqu’à son procès.

MISE EN LIBÉRATION POUR VIOLATION DE L’ORDRE DE PROTECTION : Dans le comté de Kane, les deux audiences de détention concernaient la violation d’une ordonnance de protection et des accusations de violence domestique – deux domaines dans lesquels la loi SAFE-T cherchait à donner aux juges une plus grande autorité pour détenir des individus à la demande du bureau du procureur de l’État.

Debout dans un uniforme orange de la prison du comté de Kane dans la salle d’audience sans fenêtre, Tudor Marcel Stoica a lu les accusations portées contre lui après avoir été arrêté la nuit précédente pour avoir prétendument violé une ordonnance de protection de son voisin de 80 ans. La procureure adjointe de l’État, Christine Bayer, a souligné les antécédents de Stoica en matière de violation de cette ordonnance de traque et d’interdiction de contact, ce qui a donné lieu à quelques autres affaires en cours contre lui.

Stoica a été libéré sous caution à deux reprises pour ces violations précédentes.

« Il représente un danger et une menace pour notre victime dans son cas », a déclaré Bayer au juge. « Sur cette base, nous demandons qu’il soit détenu. »

En réponse, le défenseur public a énuméré des facteurs atténuants, comme le fait que Stoica a la garde complète de son fils de 11 ans et qu’il étudie l’ingénierie à la Northern Illinois University. Dans une vie antérieure, Stoica était médecin – un « spécialiste de la réparation laparoscopique des hernies », a-t-il rappelé au défenseur public.

Après quelques échanges, le juge LoPiccolo a statué que l’État n’avait pas démontré « des preuves claires et convaincantes démontrant qu’il représentait une menace physique réelle et actuelle pour son voisin », étant donné que leur altercation verbale de dimanche soir n’avait pas abouti. inclure toute menace physique de violence.

Par la suite, Bayer a demandé que le juge ordonne une condition liée à l’alcool lors de la libération de Stoica, car le rapport de police indiquait que Stoica avait « une odeur d’alcool » lorsqu’il a été arrêté. LoPiccolo était d’accord.

« J’ordonnerai que vous ne consommiez pas de boissons alcoolisées et j’irai encore plus loin », a-t-il déclaré. « J’ordonnerai que vous vous soumettiez également à des tests d’alcoolémie aléatoires via les services préalables au procès. »

L’ordonnance de dépistage aléatoire d’alcool est un exemple d’une condition que le juge en chef du comté de Kane, Clint Hull, a déclaré dans une interview la semaine dernière, il s’attendait à voir moins fréquemment en vertu de la loi SAFE-T, étant donné le mandat de la loi selon lequel les accusés doivent être placés dans les conditions les moins restrictives. nécessaire tout en veillant à ce qu’ils se présentent au tribunal.

Bien que Hull ait déclaré avoir entendu les forces de l’ordre s’inquiéter de la réduction des possibilités d’atteindre ceux qui pourraient avoir besoin d’un traitement contre la toxicomanie ou l’alcoolisme, il a déclaré comprendre que l’un des nombreux objectifs de la loi SAFE-T est de limiter les juges qui imposent des « conditions juste pour le plaisir des conditions ».

« Il s’agit du plus grand changement en matière de justice pénale depuis la rédaction du code en 1963, il y a donc beaucoup de choses que nous ne savons pas », a déclaré Hull. « Mais je ne considère pas cela comme négatif. Nous devrons simplement voir ce qui se passe et j’ai entièrement confiance dans le système judiciaire… si nous devons nous adapter, nous nous adapterons dans les limites de la loi.

DÉTENTION POUR VIOLENCE DOMESTIQUE : La deuxième audience de détention du comté de Kane s’est terminée lundi par le maintien en détention d’un homme accusé de deux accusations de délits de classe A pour coups et blessures domestiques – l’une des soi-disant « infractions passibles de détention » prévues par la nouvelle loi, et le type d’affaire de Hull. prédits seraient les plus courants à comparaître lors des audiences de détention.

Dans les documents d’accusation, Adrian Jowers a nié avoir mis sa petite amie dans une prise de tête lors d’une dispute au sujet d’un Carte de lien. Lundi, devant le tribunal, Jowers s’est levé pendant que ses antécédents criminels étaient lus, y compris une accusation de batterie pour avoir prétendument frappé une personne dans la rue, et une accusation du comté de Kendall pour décharge imprudente d’une arme à feu.

Le défenseur public a répondu que les antécédents criminels de Jowers n’avaient aucune incidence sur l’accusation de violence domestique qui a amené Jowers au tribunal lundi et a demandé au juge de le libérer afin qu’il puisse continuer à chercher du travail et à subvenir aux besoins de ses deux enfants. , avec qui il ne vit pas.

Cependant, LoPiccolo a déclaré qu’il s’appuyait sur les antécédents criminels de Jowers pour déterminer « qu’aucune condition ou combinaison de conditions ne pouvait atténuer » la menace de Jowers pour la sécurité publique, en particulier pour une victime identifiable, et a ordonné qu’il soit détenu dans la prison du comté de Kane. Il comparaîtra de nouveau devant le tribunal la semaine prochaine.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan et à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Fondation Robert R. McCormick.