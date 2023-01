Le Centre interdit le Front de résistance, mandataire du groupe terroriste Lashkar-e-Taiba

Le Front de la résistance, mandataire du groupe terroriste pakistanais Lashkar-e-Taiba, a été déclaré jeudi organisation interdite.

Selon une notification du ministère de l’Intérieur de l’Union, le Front de résistance (TRF) recrute des jeunes par le biais du média en ligne pour favoriser les activités terroristes, le recrutement de terroristes, l’infiltration de terroristes et la contrebande d’armes et de stupéfiants du Pakistan vers le Jammu-et-Cachemire.

Le groupe a vu le jour en 2019 en tant que mandataire du Lashkar-e-Taiba interdit, qui a été impliqué dans de nombreux actes terroristes, y compris les attentats terroristes du 26/11 à Mumbai.

Le groupe est impliqué dans des opérations psychologiques sur les plateformes de médias sociaux pour inciter les habitants du Jammu-et-Cachemire à rejoindre des groupes terroristes contre le gouvernement indien.

Le ministère de l’Intérieur a déclaré que Sheikh Sajjad Gul est un commandant du Front de la résistance et a été désigné comme terroriste en vertu de la loi de 1967 sur la prévention des activités illégales.

Les activités du groupe sont préjudiciables à la sécurité nationale et à la souveraineté de l’Inde. Un grand nombre d’affaires ont également été enregistrées contre les membres et associés du Front de résistance.

Compte tenu de toutes ses activités subversives, le ministère de l’Intérieur a déclaré le groupe organisation interdite.

Le gouvernement a également désigné Mohammed Amin alias Abu Khubaib, qui appartient au Jammu-et-Cachemire mais vit actuellement au Pakistan, comme terroriste individuel.

Il agit en tant que commandant de lancement de Lashkar-e-Taiba et a développé une association profonde avec des agences transfrontalières et joue un rôle vital pour relancer et accélérer les activités terroristes de LeT dans la région de Jammu au Jammu-et-Cachemire.

Khubaib a été impliqué dans la coordination d’attaques terroristes, la fourniture d’armes ou d’armes et d’explosifs, et le financement du terrorisme au Jammu-et-Cachemire depuis l’autre côté de la frontière.

Pour toutes ses activités terroristes, le gouvernement a désigné Khubaib comme un terroriste individuel en vertu de l’UAPA, selon une autre notification.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)