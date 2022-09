Le sondage réalisé par le radiodiffuseur public SVT a donné au bloc de centre-gauche du Premier ministre Magdalena Andersson 49,8% des voix contre 49,2% aux partis d’opposition de droite.

Les sondages d’opinion ont montré que la course était trop serrée pour être appelée pendant une grande partie de la campagne et les sondages à la sortie des urnes peuvent différer du résultat final. Un sondage TV4 le jour des élections a également montré que le centre-gauche avait une avance étroite.

Le sondage à la sortie prévoyait que le centre-gauche – dirigé par les sociaux-démocrates d’Andersson, au pouvoir depuis huit ans – remporterait 176 sièges, un de plus que les 175 nécessaires pour une majorité au parlement de 349 sièges. La droite était sur le point de remporter 173 sièges, selon le sondage de sortie.

“Le sondage de sortie du SVT a eu raison à chaque fois depuis qu’ils ont commencé à les faire”, a déclaré Mikael Gilljam, professeur de sciences politiques à l’Université de Göteborg.

“On ne sait pas si c’est le cas cette fois. Mais si je dois mettre de l’argent sur quelqu’un, ce sera à gauche.”

La campagne avait vu les partis se battre pour être les plus durs contre la criminalité des gangs, après une augmentation constante des fusillades qui a déconcerté les électeurs, tandis que la flambée de l’inflation et la crise énergétique suite à l’invasion de l’Ukraine ont de plus en plus occupé le devant de la scène.

Le sondage à la sortie du SVT a montré les démocrates suédois de Jimmie Akesson, qui exigent que l’immigration d’asile soit pratiquement réduite à zéro, avec 20,5% des voix, contre 17,5% lors des élections précédentes.

Alors que les questions d’ordre public sont le domaine de la droite, l’accumulation de nuages ​​​​économiques alors que les ménages et les entreprises sont confrontés à des prix de l’électricité exorbitants a été vue comme un stimulant pour le Premier ministre Andersson, considéré comme une paire de mains sûres et plus populaire que son parti.

“J’ai voté pour une Suède où nous continuons à tirer parti de nos forces. Notre capacité à résoudre ensemble les problèmes de société, à former un sentiment de communauté et à se respecter”, a déclaré Andersson après avoir voté dans une banlieue de Stockholm.

Andersson a été ministre des Finances pendant de nombreuses années avant de devenir la première femme Premier ministre de Suède il y a un an. Son principal rival, le chef des modérés Ulf Kristersson, s’était présenté comme le seul candidat capable d’unir la droite et de la renverser.

Dans le courant dominant

Kristersson a passé des années à approfondir ses liens avec les démocrates suédois, un parti anti-immigration avec des suprématistes blancs parmi ses fondateurs. Initialement boudés par tous les autres partis, les démocrates suédois font désormais de plus en plus partie de la droite dominante.

« Indépendamment de ce qui se passe ce soir, la chose la plus importante pour moi, pour nous, pour tous les démocrates suédois du pays, ce sont les sacrés 175 sièges pour que nous puissions enfin provoquer un changement de pouvoir et notre politique pro-Suède », a déclaré Akesson. a déclaré à ses partisans lors d’un rassemblement le soir de l’élection.

Mais pour de nombreux électeurs de centre-gauche – et même certains de droite – la perspective que les démocrates suédois aient leur mot à dire sur la politique gouvernementale ou rejoignent le cabinet reste profondément troublante.

“Je crains beaucoup l’arrivée d’un gouvernement répressif et très à droite”, a déclaré dimanche Malin Ericsson, 53 ans, consultante en voyages, dans un bureau de vote du centre de Stockholm.

D’autres électeurs étaient désireux de voir le changement.

“J’ai voté pour un changement de pouvoir”, a déclaré Jorgen Hellstrom, 47 ans, propriétaire d’une petite entreprise, alors qu’il votait près du parlement. “Les impôts doivent baisser considérablement et nous devons régler le problème de la criminalité. Les huit dernières années sont allées dans la mauvaise direction.”

Kristersson avait déclaré qu’il chercherait à former un gouvernement avec les petits démocrates-chrétiens et, éventuellement, les libéraux, et ne compterait que sur le soutien des démocrates suédois au parlement. Mais beaucoup au centre-gauche n’étaient pas rassurés.

Quel que soit le bloc gagnant, les négociations pour former un gouvernement dans un paysage politique polarisé et chargé d’émotions seront probablement longues et difficiles.

Andersson devra obtenir le soutien du Parti du centre et de la gauche, qui sont des opposés idéologiques, et probablement aussi du Parti vert, si elle veut un second mandat en tant que Premier ministre.