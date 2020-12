La Californie, l’État le plus riche et le plus peuplé du pays le plus riche du monde, a longtemps manqué de lits d’hôpitaux – seulement 1,8 lit pour 1000 habitants, selon Données 2018 compilé par la Kaiser Family Foundation. Désormais, un nombre record de cas de coronavirus a anéanti la capacité des unités de soins intensifs dans une grande partie de l’État.

Le sud de la Californie, sa région la plus peuplée, et la vallée de San Joaquin, une région centrale, ont une capacité de soins intensifs de 0%, ce qui les maintient sous ordre de rester à la maison jusqu’au 28 décembre au moins, le ministère de la Santé publique de Californie m’a dit le samedi.

Les unités de soins intensifs dans la région de Bay Area ont une capacité de 11,3% et la région du Grand Sacramento a une capacité de 16,9%. Les deux resteront probablement sous l’ordre au moins dans la nouvelle année.

Avant la pandémie, le ratio de lits d’hôpital par personne en Californie n’était que légèrement supérieur à celui de l’État de Washington et de l’Oregon, tous deux classés au dernier rang du pays. De nombreux hôpitaux publics ont réduit leur nombre de lits en partie pour limiter les coûts.