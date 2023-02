Le centre efface 5 nouveaux juges de la Cour suprême après "Très sérieux" Avertissement

Les noms de cinq juges de la Cour suprême ont été approuvés par le centre samedi, près de deux mois après leur recommandation, au milieu d’une lutte prolongée entre l’exécutif et le judiciaire au sujet du processus de nomination.

Le juge en chef de la Haute Cour du Rajasthan Pankaj Mithal, le juge en chef de la Haute Cour de Patna Sanjay Karol, le juge en chef de la Haute Cour de Manipur PV Sanjay Kumar, le juge de la Haute Cour de Patna Ahsanuddin Amanullah et le juge de la Haute Cour d’Allahabad Manoj Misra seront désormais juges de la Cour suprême.

Face à des questions difficiles de la plus haute cour, le centre avait promis il y a un jour que les recommandations en attente du panel de juges connu sous le nom de collège pour l’élévation de cinq juges de la Haute Cour seraient approuvées d’ici dimanche.

Les juges SK Kaul et AS Oka ont exprimé leur mécontentement face au retard dans l’approbation des recommandations pour le transfert des juges de la Haute Cour, qualifiant cela de “problème très grave”, et ont averti que tout retard dans cette affaire pourrait entraîner des actions administratives et judiciaires qui pourraient être “très mal à l’aise”.

Interrogé sur le statut des recommandations du collège de la Cour suprême pour la plus haute cour lors d’une audience sur deux requêtes, le procureur général R Venkataramani a déclaré que le mandat de nomination de cinq juges devrait être délivré dans deux jours.

Conformément aux dispositions de la Constitution de l’Inde, l’honorable président de l’Inde a nommé les juges en chef et les juges des hautes cours suivants comme juges de la Cour suprême.

Je leur adresse à tous mes meilleurs vœux. pic.twitter.com/DvtBTyGV42 – Kiren Rijiju (@KirenRijiju) 4 février 2023

Dans des commentaires énergiques faisant référence au retard dans l’approbation des transferts des juges de la Haute Cour, la Cour suprême avait déclaré : « Ne nous faites pas prendre une position qui sera très inconfortable… Vous nous ferez prendre des décisions très, très difficiles. .”

Le système collégial est devenu un point d’éclair majeur entre la Cour suprême et le centre, le mécanisme de nomination des juges alimentant un débat intense qui, contrairement à la tradition, a suscité des commentaires virulents du ministre de la Justice Kiren Rijiju.

Le collège dirigé par le juge en chef DY Chandrachud le 13 décembre dernier avait recommandé l’élévation des cinq juges à la Cour suprême.

Plus tard, le 31 janvier, le collège a recommandé les noms du juge en chef de la Haute Cour d’Allahabad Rajesh Bindal et du juge en chef de la Haute Cour du Gujarat Aravind Kumar pour être également nommés juges de la Cour suprême.

Tout en recommandant les deux noms plus tôt cette semaine, le Collège avait déclaré : “Les noms recommandés précédemment par le collège par sa résolution du 13 décembre 2022 auront préséance sur les deux noms actuellement recommandés pour la nomination à la Cour suprême”.

La cour supérieure, qui a un effectif sanctionné de 34 juges, dont le juge en chef, fonctionne actuellement avec 27 juges.