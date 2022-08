Le centre économique de la Chine s’assombrit — RT World News

Shanghai a éteint l’éclairage décoratif au milieu de la forte demande d’électricité causée par une vague de chaleur

Les lumières sont éteintes sur les gratte-ciel et autres bâtiments riverains de Shanghai qui donnent au centre économique chinois son aspect emblématique. Les responsables de la ville ont déclaré que la mesure visait à alléger la pression sur le réseau national dans un contexte d’augmentation de la consommation d’électricité causée par une vague de chaleur.

Dans un communiqué publié dimanche, les responsables ont annoncé que «éclairage paysager» dans le célèbre quartier Bund de la ville serait éteint pendant deux jours à partir de lundi. La même mesure s’appliquera aux panneaux d’affichage et aux écrans vidéo des deux côtés de la rivière Huangpu, ont précisé les autorités de la ville.

La décision intervient au milieu d’une vague de chaleur en cours qui a frappé plusieurs provinces chinoises et fait grimper la consommation d’électricité. Avec des températures atteignant 45 degrés Celsius (113 degrés F), l’utilisation accrue des climatiseurs a considérablement augmenté la demande d’électricité. De plus, les niveaux d’eau dans certaines parties du fleuve Yangtze, la principale voie navigable intérieure de Chine, ont considérablement baissé, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les centrales hydroélectriques qui fournissent de l’électricité à certains des centres économiques les plus développés et les plus consommateurs d’énergie de Chine.















La situation est si grave que dimanche, les autorités de la province du Sichuan, dans le sud-ouest, ont prolongé de quatre jours un programme de rationnement de l’électricité précédemment imposé aux consommateurs industriels.

“Depuis juillet de cette année, la province a fait face aux températures élevées les plus extrêmes, aux précipitations les plus faibles de la période correspondante de l’histoire.… {et} la charge de puissance la plus élevée de l’histoire,», ont expliqué les responsables.

La décision a vu plusieurs usines automobiles, y compris celles exploitées par Toyota et Tesla d’Elon Musk, arrêter la production, comme l’a rapporté le média chinois Caixin.

Certains experts ont déjà averti que les coupures de courant dans le Sichuan pourraient affecter les chaînes d’approvisionnement mondiales, étant donné que la province abrite également certains grands fabricants de pièces.