Le Centre d’Exposition de CANNANO / HOT DESIGN

© Junnan Liu

Zone: 4158 m²

4158 m²



Année: 2024



2024



Photographies



Architectes principaux :



Xiang Wang et Ke Yan



© Junnan Liu

Description textuelle fournie par les architectes. Situé au nord de l’intersection de Hulin Middle Road et Zhujiang North Road dans le district de Huangpu, à Guangzhou, le centre d’exposition se trouve sur la place centrale paysagère du parc CANNANO. Il s’agit d’une structure en forme de dôme d’un diamètre d’environ 39 m et d’une hauteur de 21 m, avec une superficie totale de 4 158,99 m². Le sous-sol couvre 992,63 m² et est principalement utilisé pour les équipements et les locaux utilitaires, tandis que les trois étages hors sol totalisent 3 166,36 m² et sont principalement utilisés pour les halls d’exposition, les zones de réception et les conférences universitaires. Le centre d’exposition servira de symbole clé pour présenter les réalisations de la recherche, accueillir des expositions externes et des communiqués de presse, visant à devenir un hall d’exposition de nanotechnologie de premier plan mondial avec de multiples « premières » à l’échelle mondiale.

© Junnan Liu

Avec l’aimable autorisation de Suzhou Kunlun Crown Homes Co., Ltd.

Le bâtiment du centre d’exposition est composé de deux systèmes indépendants : une structure en treillis sphérique en bois lamellé-collé et une structure principale en acier. La coque en treillis sphérique en bois lamellé-collé est issue du concept de « séquoia ». S’élevant du centre du site, elle s’étend vers l’extérieur en se rapprochant du sommet du mur-rideau en verre, formant une forme géométrique semblable à un « trognon de pomme ». La coque en treillis de bois entrelacée symbolise le soutien mutuel et la croissance partagée de diverses disciplines, spécialités et équipes, s’efforçant continuellement d’atteindre l’excellence académique et de se diversifier à travers le pays, créant un héritage de réussite.

© Junnan Liu

© Junnan Liu

Les principales zones fonctionnelles du bâtiment sont toutes des structures à ossature d’acier, avec trois ensembles de « tubes centraux » formés par deux escaliers et des locaux d’équipement logistique espacés de 120 degrés les uns des autres comme structure de support verticale principale. Cela permet aux dalles du deuxième et du troisième étage de surplomber, créant un espace fonctionnel suspendu sans colonnes, améliorant encore la pureté et la transparence de l’intérieur du centre d’exposition.

Avec l’aimable autorisation de Suzhou Kunlun Crown Homes Co., Ltd.

© Junnan Liu

Le premier étage du centre d’exposition a pour fonction principale la salle d’exposition, qui comprend cinq sections : la salle d’introduction, la salle d’innovation, la salle d’entrepreneuriat, la salle de création et la salle de création de rêves. Le deuxième étage du centre d’exposition a pour fonction principale la salle de conférence universitaire, la salle d’activités de construction de fêtes multifonctionnelle et la salle de lecture de livres ouverts, qui peuvent répondre aux besoins des activités d’échange universitaire de petite et moyenne taille et des activités d’accueil des visiteurs. Le troisième étage du centre d’exposition est une plate-forme intérieure panoramique à 360°, qui comprend des fonctions telles qu’une zone de diffusion médiatique, une zone de production de café et de bar à eau et un espace salon.

Avec l’aimable autorisation de Suzhou Kunlun Crown Homes Co., Ltd.

© Junnan Liu