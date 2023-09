Le Centre d’excellence de Penticton, une merveille verte

Avant même d’ouvrir ses portes aux étudiants en 2011, le Centre d’excellence Jim Pattison en technologies de construction durable et en conservation des énergies renouvelables, situé sur le campus de Penticton du Collège Okanagan, attirait l’attention.

Le bâtiment est considéré comme une leçon de choses en matière de construction durable, enseignée aux étudiants du Collège Okanagan. Le centre a reçu de nombreux prix au fil des ans et il était l’un des deux bâtiments au Canada à être représenté à la Conférence mondiale sur le bâtiment durable tenue à Helsinki, en Finlande, en 2011.

Le centre a été officiellement inauguré en 2011 par Christy Clark, première ministre de l’époque, et plusieurs années plus tard, John Horgan, chef du NPD en 2015, qui deviendra premier ministre de la Colombie-Britannique en 2017, a célébré les innovations de l’installation comme l’une des les voies à suivre pour répondre aux besoins énergétiques du futur.

Le bâtiment est l’un des plus éconergétiques au Canada grâce aux nombreuses innovations en matière de conception et de technologie qui y ont été intégrées, du toit jusqu’aux fondations.

D’une superficie totale de 7 085 mètres carrés, le centre comprend 14 salles de classe et laboratoires, cinq magasins de commerce, 300 espaces d’étude pour étudiants, un gymnase, une salle de fitness, cinq suites de bureaux à aire ouverte, des salles de réunion et une ressource pour les femmes. centre, un laboratoire de démonstration polyvalent ouvert à l’usage de la communauté et une cuisine durable.

En 2020, le centre possède toujours le plus grand réseau de panneaux solaires photovoltaïques sur ses toits dans l’Ouest canadien, capables de générer 258 kilowatts d’électricité, qui sont accessibles aux étudiants et aux enseignants pour visualisation et test.

Tout le bois à l’extérieur du plancher du gymnase du bâtiment provenait des forêts de la Colombie-Britannique, qui ont testé l’utilisation de béton composite, de poutres en bois lamellé-collé et de panneaux composites pour les murs.

Les systèmes de chauffage et de refroidissement du bâtiment sont alimentés par l’eau fournie par des puits de 61 mètres de profondeur enfouis sous le bâtiment, des pompes à chaleur extrayant la chaleur de l’eau, et les fenêtres de toutes les pièces sont équipées d’un système d’éclairage pour indiquer quand pour les ouvrir pour un meilleur refroidissement. Les cheminées solaires aspirent davantage l’air chaud vers le haut et hors du bâtiment.

Grâce à toutes les innovations apportées au bâtiment, celui-ci utilise une fraction de l’énergie qu’un bâtiment de taille comparable utiliserait.

En 2015, la certification LEED Platine a été officiellement obtenue. La norme LEED est mondialement reconnue comme un moyen d’accéder aux pratiques et aux résultats des bâtiments écologiques. Platine est la certification LEED la plus élevée pouvant être obtenue.

Le bâtiment a ajouté de l’espace pour des centaines d’étudiants et a été financé par les gouvernements fédéral et provincial, ainsi que par des fonds recueillis par la communauté. L’homme d’affaires de Colombie-Britannique, Jim Pattison, a investi 2,5 millions de dollars en dons de contrepartie pour la construction du centre.

Le bâtiment a reçu des prix pour sa conception et sa construction dans des catégories allant de la conception et de la conservation de bâtiments écologiques à l’éclairage et à l’excellence du leadership.

En 2012, l’Association des firmes d’ingénieurs-conseils – Canada et le magazine Canadian Consulting Engineer ont décerné le prix Tree for Life et un prix d’excellence à AME Consulting Group pour son travail sur le bâtiment.

Le Tree for Life Award a été décerné pour une gestion exceptionnelle de l’environnement. Dans ce cas, cela impliquait de fournir des services complets de conseil en mécanique et une modélisation de l’environnement virtuel sur le projet.

Cette année-là, il a également reçu le prix Green Good Design des International Architecture Awards du Centre européen d’architecture, d’art, de conception et d’études urbaines.

