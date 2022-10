Le Centre des services d’urgence du Collège communautaire Elgin tiendra une journée portes ouvertes – Shaw Local

Le Centre des services d’urgence du Collège communautaire Elgin organisera une journée portes ouvertes le samedi 15 octobre à son emplacement de Burlington, au 815 E. Plank Road. La journée portes ouvertes débutera par une séance d’information de 11 h à midi pour les personnes intéressées à en savoir plus sur une carrière de premier répondant.

La session présentera des présentations sur les programmes de premiers intervenants au collège et des conseillers seront sur place pour aider les personnes intéressées à explorer les diplômes en services d’urgence et les carrières en sécurité publique, ainsi qu’une séance de questions-réponses et une visite des installations.

Pour aider à s’assurer qu’il y a suffisamment de sièges et de matériel disponible, les invités sont priés de confirmer leur présence à elgin.edu/ces.

De midi à 15 h, la journée portes ouvertes pour les familles comprendra un événement touch-a-truck ainsi que des démonstrations d’équipements d’incendie, de police et paramédicaux, des pompiers en formation dans une tour en feu, l’occasion de rencontrer des membres des services d’urgence locaux et des Cadeaux ECC. À 14 h, l’hélicoptère Life Net atterrira et sera ouvert aux visites.

Pour plus d’informations sur le Centre des services d’urgence d’ECC, visitez elgin.edu/ces.