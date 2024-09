Le centre des ouragans suit 4 systèmes à potentiel tropical

Le National Hurricane Center a continué vendredi à s’occuper de quatre systèmes qui pourraient se transformer en la prochaine dépression ou tempête tropicale de la saison.

Cependant, selon les prévisions tropicales du NHC à 8 heures du matin, toutes avaient de faibles chances de formation.

Un système dépressionnaire qui fait tomber de la pluie le long de la côte américaine se trouve contre une limite frontale faible dans le nord-ouest du golfe du Mexique.

« Les vents en altitude devraient rester défavorables au développement significatif de ce système alors qu’il serpente au-dessus du nord-ouest du Golfe et finit par fusionner avec un autre système frontal qui approche plus tard dans la journée ou samedi », ont déclaré les prévisionnistes. « Bien que le développement d’un cyclone tropical soit peu probable, de fortes pluies devraient continuer à tomber sur certaines parties de la côte nord du Golfe au cours des prochains jours. »

Le service météorologique national de Tallahassee estime que les pluies provenant de la portée étendue du système du Golfe qui ont produit des averses jusqu’au Panhandle de Floride ont chuté de 2 à 4 pouces depuis jeudi dans certaines zones isolées et que davantage sont en route.

Le NHC a donné au système 10 % de chances de se développer dans les deux à sept prochains jours.

Dans le nord-ouest de l’Atlantique, à plusieurs centaines de kilomètres à l’est de la côte médio-atlantique des États-Unis, se trouve un système dépressionnaire de force coup de vent avec une vaste zone d’averses et d’orages prenant une structure non tropicale.

« La dépression devrait se déplacer vers le nord-nord-est à une vitesse de 15 à 20 mph au large du nord-est des États-Unis, atteignant des eaux plus froides d’ici ce soir.

et pendant la nuit, et sa possibilité d’acquérir des caractéristiques subtropicales semble diminuer », ont déclaré les prévisionnistes,

Le NHC a donné au système 20 % de chances de se développer dans les deux à sept prochains jours.

Dans le nord-ouest de la mer des Caraïbes et se dirigeant vers le sud-ouest du golfe du Mexique, il y a une onde tropicale près de la côte du Belize et du Yucatan

Péninsule du Mexique avec des averses et des orages désorganisés.

« La vague devrait se déplacer à travers l’Amérique centrale et le sud-est du Mexique aujourd’hui et ce soir, et un développement lent est possible au cours du week-end après l’émergence du système au-dessus du sud-ouest du golfe du Mexique », ont déclaré les prévisionnistes.

Le NHC a donné au système 20 % de chances de se développer dans les sept prochains jours.

Ensuite, dans l’Atlantique tropical oriental, on observe un creux dépressionnaire allongé produisant une activité minimale de pluies et d’orages.

« Le développement, s’il y a lieu, devrait être lent à se produire pendant que la perturbation serpente au début de la semaine prochaine, puis commence à se déplacer vers l’ouest-nord-ouest à travers l’Atlantique tropical central au cours de la deuxième à la dernière partie de la semaine prochaine », ont déclaré les prévisionnistes,

Le NHC a donné au système 10 % de chances de se développer dans les sept prochains jours.

La saison des ouragans de l’Atlantique 2024 a connu un début chargé, produisant jusqu’à présent cinq tempêtes nommées, mais n’a produit aucun autre système nommé depuis la dissipation de l’ouragan Ernesto le 20 août.

La saison s’étend du 1er juin au 30 novembre, la période traditionnellement la plus propice aux tempêtes s’étendant de la mi-août à octobre.