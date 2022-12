Le centre des Knights de London Abakar Kazbekov est mort à 18 ans

Le centre des Knights de London, Abakar Kazbekov, est décédé, ont annoncé samedi l’équipe et la Ligue de hockey de l’Ontario via Twitter.

Aucun autre détail n’a été fourni, mais le joueur de 18 ans a disputé la victoire 5-2 à domicile vendredi contre l’attaque d’Owen Sound.

“Aujourd’hui, je me joins à toute la communauté de l’OHL pour pleurer la perte dévastatrice du joueur des Knights de London, Abakar Kazbekov”, a déclaré le commissaire de l’OHL, David Brance, dans un communiqué. “Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis en Russie ainsi qu’à ses coéquipiers, loges et amis ici au Canada.”

Le natif de Moscou était membre des Knights depuis le début de la saison dernière.

Déclaration des Knights de London et de la Ligue de hockey de l’Ontario sur le décès soudain d’Abakar Kazbekov. pic.twitter.com/JgpYOZq3fk —@LondonKnights

Kazbekov a enregistré une passe décisive en 12 apparitions avec Londres en 2022-23.

Les Knights et l’OHL ont déclaré que le match de samedi contre les Flint Firebirds avait été reporté.