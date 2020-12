Kevin Robinson envisage un «espace et un lieu» pour les jeunes afro-américains qui vivent à Saint Paul, au Minnesota, pour guérir et grandir. Il y voit un centre communautaire de 4 000 pieds carrés pour les graffeurs et les poètes de la création parlée; un endroit pour coder un site Web ou planifier une manifestation.

Robinson s’est rendu compte plus que jamais de la nécessité d’un tel endroit cette année après la mort de George Floyd en garde à vue – une tragédie qui a eu lieu à environ une douzaine de pâtés de maisons de l’endroit où il a grandi.

Dans les manifestations et les troubles qui ont suivi, il a vu ses voisins lutter pour faire entendre leur voix. Le Centre des arts noirs qu’il prévoit d’ouvrir en février 2022 sera un lieu où les jeunes pourront amplifier leur voix – pour guérir et être entendus.

Maintenant, grâce à une subvention de la Fondation Gannett, Robinson est près de 100 000 $ pour concrétiser sa vision.

30,000 Feet – une organisation à but non lucratif que Robinson a cofondée avec Vanessa Young – a été nommée l’un des 16 lauréats nationaux de subventions dans le programme de subventions et de financement participatif 2020 A Community Thrives. Le programme est parrainé par la société mère du réseau USA TODAY, Gannett.

«Une subvention dans le cadre du programme A Community Thrives peut être un catalyseur en raison de l’exposition générée par l’initiative. Nous espérons que c’est le cas pour 30 000 pieds », a déclaré Sue Madden, directrice de la Fondation Gannett.

Le programme de cette année a généré plus de 5,6 millions de dollars en financement participatif et en subventions pour les organismes sans but lucratif de 45 États et territoires. Ces organisations s’efforcent de résoudre les problèmes sociaux dans leur communauté, notamment l’éducation, le logement, les arts et la culture, le bien-être et l’environnement.

22 septembre:Le programme de la Fondation Gannett A Community Thrives collecte des fonds

«Cette subvention nous ouvrira une centaine de portes», a déclaré Nieda Abbas à USA TODAY.

Abbas est co-fondateur de Havenly Treats, un récipiendaire de 50 000 $ pour son programme d’ateliers de plaidoyer rémunéré pour les femmes réfugiées. Elle a parlé par l’intermédiaire d’une traductrice – Caterina Passoni, directrice exécutive et cofondatrice de l’organisation.

Passoni a déclaré que le financement était particulièrement critique car l’organisation et les personnes qu’elle sert continuent de ressentir les effets de la pandémie.

«Nous nous sommes battus pour notre propre survie», a déclaré Passoni, notant que l’organisation – qui dirige également une entreprise alimentaire à but non lucratif – était proche de la fermeture.

Au lieu de cela, avec l’aide de la subvention, ils mettent actuellement en place un programme d’ateliers de plaidoyer qui versera aux femmes réfugiées une allocation alors qu’elles s’efforcent de développer des compétences et des connaissances pour renforcer le pouvoir politique.

La Fondation Gannett affirme que les autres bénéficiaires de subventions nationales comprennent:

En plus des 16 lauréats nationaux de A Community Thrives, 180 subventions régionales sont attribuées, à partir de 2 500 $. Ces subventions ont été choisies par les dirigeants du réseau national de rédactions USA TODAY de Gannett. Tous les boursiers 2020 et passés peuvent être consultés sur le site Web de la Fondation Gannett.

«Chez Gannett, nous sommes fiers de soutenir les initiatives de développement communautaire. Grâce à Une communauté prospère, nous apportons un soutien financier à cet objectif et rallions les communautés pour défendre des causes bonnes et significatives. Félicitations et meilleurs vœux à ces boursiers exceptionnels et à leurs projets extraordinaires », a déclaré Mike Reed, président-directeur général de Gannett.

Depuis sa création en 2017, A Community Thrives a généré 12 millions de dollars en subventions et en dons à des organisations communautaires à travers le pays.