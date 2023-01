Le Centre des Arts de Genève organisera une réception d’ouverture pour une nouvelle exposition – Shaw Local

Le Centre des Arts de Genève accueillera une réception d’ouverture pour la prochaine exposition personnelle de l’artiste Joanne Aono, “Prairie Passage”, de 18h à 21h le vendredi 20 janvier au 321 Stevens Street, Suite Q, à Genève. Cet événement gratuit comprend des repas légers et un bar payant sera ouvert tout au long de la soirée.

“Prairie Passage” se compose de dessins et d’une installation faisant référence aux plantes sauvages et cultivées qui ont poussé dans la prairie, fournissant de la nourriture aux habitants de la région à travers l’histoire. L’installation créera un passage évoquant le temps, les sources de nourriture et la nature le long de la rivière Fox et de l’ancien sentier Potawatomi.

“Prairie Passage” est exposé du 3 janvier au 9 février. Pour les heures d’ouverture à jour de la galerie, visitez genevaartscenter.org.

La réception du 20 janvier célébrera également l’ouverture de “This Place, This Time”, une exposition ouverte aux artistes de la région dont l’art est lié à la terre et aux paysages. L’exposition a été organisée par le Centre des Arts de Genève avec un juré invité, l’artiste paysagiste Pamela Hamilton.

“This Place, This Time” se déroulera du 13 janvier au 9 février à la Hunter W. Shodeen Enrichment Gallery du GCA et présentera des œuvres d’Amy Bernard, Elisa Boughner, John Nicholas, Jeanne Dyer, Maggie Capettini, Bobby Rowland, Mia Di Santo, Helen Read, Thomas Celewicz, Melanie Minnix, Alicia Daubner, Jill Kramer et Mike Barret Kolasinski.