Le Centre des Arts de Genève ferme la galerie Stevens Street – Shaw Local

GENÈVE – Le Centre des arts de Genève fermera sa galerie au 321, rue Stevens, à Genève, en avril, mais poursuivra ses expositions dans le hall de la Bibliothèque publique de Genève, ont annoncé des responsables dans un communiqué de presse.

Le centre a officiellement ouvert ses portes en octobre 2021.

Le président du conseil d’administration du Centre des arts de Genève, Doug Holzrichter, a déclaré qu’il n’était tout simplement pas financièrement possible de maintenir la galerie ouverte à l’emplacement de la rue Stevens.

“Lorsque nous avons ouvert le centre – et c’était probablement un acte de foi – nous avions un financement”, a déclaré Holzrichter. “J’étais membre de la Commission des arts culturels en 2009 et j’avais participé à la préparation d’un plan d’affaires pour le centre des arts.”

La Commission genevoise des arts culturels et la Fondation genevoise pour les arts ont signé un déclaration de coopération en 2018, dans le but de soutenir les arts dans la communauté et de créer un centre artistique communautaire, selon les archives de la ville.

« La Fondation va continuer. Nous fermons essentiellement l’espace », a déclaré Holzrichter.

Le centre est de 2 000 pieds carrés, a-t-il dit.

Le Centre des Arts de Genève fermera sa galerie au 321, rue Stevens, à Genève, en avril, mais poursuivra ses expositions dans le hall de la Bibliothèque publique de Genève. (Photo fournie par Doug Holzrichter)

“C’était parfait. Et nous avions un bel espace de galerie. Et une salle secondaire comme salle de classe », a déclaré Holzrichter.

Bien qu’ils aient pu collecter 65 000 à 70 000 dollars par an, Holzrichter a déclaré qu’il aurait fallu plus pour le maintenir opérationnel. Le loyer est de 2 400 $ par mois. Le centre a demandé le soutien de la ville en janvier 2022 et à nouveau en novembre dernier, a-t-il déclaré.

“Nous avons demandé un financement dans le cadre de leur budget annuel”, a déclaré Holzrichter. « Autant que je sache, St. Charles et Batavia donnent de l’argent à leurs organisations artistiques. Vous avez besoin de ce genre de soutien. En gros, nous avons dit que ce serait bien si vous pouviez payer notre loyer.

Les responsables de la ville ont déclaré, en ce qui concerne les organisations à but non lucratif cherchant un soutien financier, que cela nécessite une politique qui n’a pas encore été présentée.

Mais même si la ville payait le loyer du centre, cela n’aurait pas été suffisant pour rester ouvert, a déclaré Holzrichter. Elle a perdu sa directrice exécutive en juin parce qu’elle ne pouvait pas la payer. Il a cessé de payer sa conservatrice, elle travaille donc comme bénévole depuis juillet.

« Je n’ai rien à reprocher à la ville. Nous l’avons pris sur nous avec ce que nous avions à l’époque. Nous avions de l’argent en banque, une bonne pension. Nous avions l’impression de pouvoir l’ouvrir et de rallier le soutien de la communauté au centre des arts », a déclaré Holzrichter. “Nous avons probablement surestimé le soutien que nous obtenons et sous-estimé ce qu’il faudrait pour… vraiment le faire fonctionner.”

Si le conseil assumait toute la charge de faire tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner le centre, il pourrait probablement rester ouvert dans cet espace, a-t-il déclaré.

Mais ce n’est pas réaliste. Une équipe de bénévoles restera pour garder l’espace ouvert jusqu’en avril, a-t-il déclaré.

Rita Grendze a déclaré qu’elle avait été embauchée pour être en charge de l’organisation des expositions artistiques au centre, de l’installation et du démontage des expositions.

“Depuis juillet, je le fais en tant que bénévole”, a déclaré Grendze. « Il n’y a pas assez d’argent pour que quiconque soit salarié. … Tous nos programmes ont été très bien accueillis, mais on ne peut pas fonctionner avec rien. C’est triste.”

Le centre a permis aux artistes locaux d’avoir des expositions personnelles, d’aider leur carrière et de fournir aux artistes un moyen de parler de leur métier avec le public, a déclaré Grendze.

“Cela a été fait par amour pour les arts et par désir de créer quelque chose pour la communauté”, a déclaré Grendze. “Ce n’était pas seulement un espace physique, mais une plate-forme pour tous les arts créatifs de la région.”

Grendze a déclaré qu’elle considérait la relation continue avec la Bibliothèque publique de Genève comme un changement et une chance de se regrouper.

Le bourgmestre Kevin Burns s’est dit attristé d’apprendre la fermeture de la Galerie du Centre des Arts de Genève.

“Je suis ravi de la bonne nouvelle de leur nouveau partenariat avec la Bibliothèque publique de Genève, qui offrira au Centre des arts de Genève la possibilité d’organiser des expositions d’art dans l’espace de la bibliothèque, ainsi que d’organiser des conférences et des programmes liés à l’art”, dit Burns.

Autres événements prévus au centre :

· « Transparent, translucide, opaque », mettant en vedette les artistes de la région Victoria Belz, verre ; Alison Balcanoff, papier; et Jill Birschbach, céramique, du 14 février au 19 mars avec une réception d’ouverture de 18 h à 21 h le vendredi. Ce programme est gratuit et ouvert au public.

· Visite de l’histoire de l’art et des vins : Grèce, de 18 h à 21 h le 23 février. Les billets sont disponibles sur genevaartscenter.org.

· Le SHOP du Palais des Arts de Genève : Soldes d’hiver sur sa collection d’œuvres d’art abordables et fonctionnelles.

Les heures d’ouverture de la galerie sont de midi à 15 h les mardis, mercredis, jeudis et samedis.