Le Centre déclare qu’un “appel a été déposé” dans le cas de 8 vétérans de la marine condamnés à mort au Qatar

L’Inde a déposé un recours auprès du Qatar concernant la peine de mort prononcée contre huit anciens membres de la Marine, arrêtés en août de l’année dernière pour des raisons encore inconnues et condamnés le mois dernier. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré jeudi que Delhi avait “déjà déposé un appel”.

Le gouvernement indien s’était dit plus tôt “profondément choqué par le verdict”.

Lors d’un point de presse prévu, M. Bagchi a déclaré que les détails de l’affaire restaient indisponibles. “Le jugement est confidentiel… il n’a été partagé qu’avec l’équipe juridique. Nous poursuivons actuellement d’autres démarches juridiques.”

“Nous sommes en contact avec la famille (des huit officiers de la marine)… si vous vous en souvenez, le ministre des Affaires étrangères (S Jaishankar) a rencontré leur famille à Delhi. Nous continuerons à apporter tout le soutien juridique et consulaire possible”, a déclaré M. Bagchi a souligné et mis en garde contre toute spéculation sur cette question sensible.

L’accès consulaire aux huit a été assuré pour la dernière fois mardi, a ajouté M. Bagchi.

Les huit anciens officiers de la marine comprennent des individus décorés qui commandaient autrefois de grands navires de guerre indiens et qui travaillaient pour Dahra Global Technologies and Consultancy Services lorsqu’ils ont été arrêtés.

Dahra est une société privée fournissant des formations et des services associés aux forces armées qatariennes.

Des sources ont indiqué que certains des marins travaillaient sur un projet sensible : des sous-marins furtifs basés sur la technologie italienne. Les médias ont affirmé qu’ils avaient été accusés d’espionnage au profit d’Israël.

Les personnes condamnées comprennent Navtej Singh Gill, Birendra Kumar Verma et Saurabh Vasisht, qui détiennent tous le grade de capitaine et Amit Nagpal, Purnendu Tiwari, Sugunakar Pakala et Sanjeev Gupta, qui ont pris leur retraite avec le grade de commandant. Leur procès a débuté le 29 mars après le rejet de leur demande de libération sous caution.

La semaine dernière, les familles des huit personnes se sont entretenues avec NDTV et ont catégoriquement nié les allégations d’espionnage.

Ils “ne se livraient pas à de l’espionnage pour le compte d’Israël”, ont indiqué les familles. “Ils sont allés construire la marine qatarienne et assurer la sécurité de cette nation. Ils n’ont jamais pu espionner. Il n’y a aucune preuve d’allégations…”

Deux jours plus tôt, M. Jaishankar avait rencontré les familles et leur avait dit qu’il partageait leur douleur et leur inquiétude.

Dans un message sur X, il a déclaré : “J’ai rencontré ce matin les familles de 8 Indiens détenus au Qatar. Il a souligné que le gouvernement attache la plus haute importance à cette affaire. Il partage pleinement les inquiétudes et la douleur des familles…”

Le même jour, l’amiral en chef de la marine Hari Kumar s’est engagé à faire tout son possible pour obtenir leur libération.

