Une station touristique populaire à Tofino, en Colombie-Britannique, détenue en copropriété par l’ancien joueur de la LNH Willie Mitchell, affirme qu’elle opère sous la direction d’un directeur intérimaire après qu’un “comportement hautement inapproprié” a été révélé lors de son tournoi de pêche annuel.

Les détails du comportement présumé ne sont toujours pas clairs, mais le Tofino Resort and Marina dit qu’il a annulé le reste du tournoi Race for the Blue, qui devait se dérouler du 9 au 17 septembre.

Il n’est pas encore clair si le comportement impliquait Mitchell ou d’autres dirigeants de la station.

Dans une brève déclaration publiée sur le site Web du tournoi, la station indique qu’elle continue “de prendre des mesures pour assurer la sécurité et le bien-être absolus de notre équipe”.

“Nous avons été extrêmement contrariés d’apprendre un comportement hautement inapproprié lié à l’un de nos événements annuels”, a déclaré le complexe. “Notre première préoccupation concerne notre personnel et nous répondons aux besoins des personnes concernées.”

Le 1909 Kitchen and Bar, qui est rattaché au complexe, a annoncé sur sa page Instagram qu’il sera fermé jusqu’à dimanche matin.

Ollie Happyness, membre du groupe Downtown Mischief, jouait au 1909 dimanche soir lorsque, dit-il, le groupe a été invité à mettre fin au spectacle en raison d’un problème de personnel.

Il dit que le groupe devait jouer jusqu’à minuit, mais a joué quelques rappels supplémentaires pour la foule.

« Vers 12h30 [a.m.] après notre troisième rappel, c’est quand le promoteur est arrivé et a dit : “J’adorerais que vous continuiez à jouer, et généralement c’est vraiment cool, mais il y a eu un problème avec certains membres du personnel et nous devons fermer cet endroit tout de suite et sortez tout le monde d’ici'”, se souvient-il.

Happyness a déclaré à CTV News que certaines personnes avaient quitté le bar, tandis que d’autres étaient restées à l’extérieur pendant environ une heure à discuter.

Il ne semble pas y avoir eu beaucoup de conversations sur un comportement inapproprié cette nuit-là, dit Happyness, mais le lendemain matin, il dit avoir entendu dire que quelque chose s’était passé entre la direction et le personnel – bien qu’il ne soit pas au courant des détails.

Une autre musicienne, Sarah Osborne, devait jouer au complexe le lendemain, mais Happyness dit que sa performance a été annulée.

Osborne a dit à Happyness que son émission avait été annulée “parce qu’aucun membre du personnel ne s’est présenté pour protester à cause des incidents qui se sont produits”, dit-il.

Les porte-parole de la GRC de Tofino et de la GRC du district de l’Île ont refusé de commenter les allégations de comportement inapproprié.

Le personnel du Tofino Resort and Marina a également refusé de discuter des allégations.

Le derby Race for the Blue Tuna est annoncé comme “l’expérience d’aventure en eaux bleues la plus excitante du nord-ouest du Pacifique”, avec un accent sur le thon germon du Pacifique.



Ceci est une histoire en développement. Revenez pour les mises à jour.