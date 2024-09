Le centre de traitement d’urgence améliorera l’accès aux soins à Yarmouth

YARMOUTH, NS – Un nouveau centre de traitement d’urgence offrira aux habitants de la région un moyen supplémentaire d’obtenir des soins pour des problèmes de santé inattendus et ne mettant pas leur vie en danger.

Le centre de traitement d’urgence a ouvert ses portes cette semaine à l’hôpital régional de Yarmouth.

Un centre de traitement d’urgence offre un accès rapide aux soins pour les personnes qui ont besoin d’un traitement mais qui n’ont pas d’urgence médicale mettant leur vie en danger. Ces centres ne sont pas les mêmes que les services d’urgence.

Un centre de traitement d’urgence offre des soins aux personnes souffrant de problèmes tels que des fractures simples, des entorses, des maux d’oreilles, des coupures mineures et un soutien léger en santé mentale. Le centre est accessible aux personnes ayant ou non un médecin de famille ou une infirmière praticienne.

« Nous sommes heureux d’offrir cette nouvelle option aux patients afin qu’ils puissent recevoir les soins dont ils ont besoin en temps opportun, par le prestataire le plus approprié », a déclaré Tracey Watkins-Allen, responsable du site de l’hôpital régional de Yarmouth. « Cela permettra à de nombreux patients d’éviter les urgences, à moins que cela ne soit nécessaire, pendant les périodes où le service de traitement d’urgence est disponible. »

Le centre de traitement d’urgence de Yarmouth sera ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h et sera situé au rez-de-chaussée de l’hôpital régional de Yarmouth. Veuillez suivre la signalisation interne. Les patients peuvent prendre rendez-vous en appelant le 902-742-2406.

Lors de la prise de rendez-vous, les patients seront évalués par une infirmière afin de s’assurer qu’ils se rendent au meilleur endroit pour recevoir des soins. Les patients qui sont aptes à être vus obtiendront un rendez-vous plus tard dans la journée ou le jour suivant l’ouverture du centre.

« Nous sommes déterminés à améliorer les soins de santé d’un bout à l’autre de la province et nous continuons d’investir dans les gens, la technologie et l’infrastructure ici même dans notre région », a déclaré le ministre Colton LeBlanc, député d’Argyle, au nom de Michelle Thompson, ministre de la Santé et du Mieux-être. « Ce nouveau centre de traitement d’urgence offrira une autre option pratique aux gens pour trouver les soins dont ils ont besoin, où et quand ils en ont besoin. »

Il existe actuellement sept centres de traitement d’urgence dans la province. Pour plus d’informations, veuillez consulter Centres de traitement d’urgence | Santé Nouvelle-Écosse (nshealth.ca).