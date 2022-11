Le centre de traitement des migrants de Manston en Angleterre fonctionne dans des conditions désastreuses, préviennent les organisations caritatives

Londres

CNN

—



Des organisations caritatives et des responsables britanniques mettent en garde contre les conditions de plus en plus difficiles dans un centre de traitement des migrants en Angleterre et exhortent le Premier ministre Rishi Sunak à agir.

La situation au centre de traitement des demandeurs d’asile de Manston constituait une “violation des conditions humaines”, a déclaré lundi le législateur conservateur britannique Roger Gale, alors que des dizaines d’organisations caritatives écrivaient au Premier ministre pour faire part de leurs inquiétudes concernant la “surpopulation”.

Le centre de migration de Manston dans le Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, détient actuellement environ 4 000 personnes, dont des femmes et des enfants, bien qu’il ne soit censé en contenir que 1 500, a déclaré le député local Gale à Sky News.

“C’est totalement inacceptable”, a déclaré Gale, qui a visité l’ancienne base de la RAF la semaine dernière, bien qu’il ait ajouté que le personnel “essayait de faire du bon travail dans des circonstances impossibles”.

Cela survient alors que des dizaines d’organismes de bienfaisance ont signé une lettre ouverte de l’organisme de bienfaisance Positive Action in Housing à Sunak, soulevant des inquiétudes quant à ce qu’ils ont appelé «surpeuplement et conditions inhumaines» au centre de Manston.

“Nous prenons très au sérieux la sécurité et le bien-être des personnes dont nous nous occupons et travaillons en étroite collaboration avec nos professionnels de la santé et l’Agence britannique de sécurité sanitaire pour assurer leur bien-être”, a déclaré le ministère de l’Intérieur à CNN.

Le ministère de l’Intérieur a également confirmé qu’il était au courant d’un très petit nombre de cas de diphtérie signalés au centre de Manston : « Le ministère de l’Intérieur fournit des installations de santé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à Manston, y compris du personnel médical formé et un médecin.

Dimanche, environ 700 personnes qui ont traversé la Manche dans de petites embarcations ont été relocalisées à Manston après que des “engins incendiaires” ont été lancés sur un centre de migration à Douvres, a confirmé la police locale.

Le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, qui s’est rendu à Manston dimanche, a reconnu “l’immense pression” au centre dans un tweet.

« Plus de 1 000 migrants traversant la Manche hier créent une pression immense. J’ai été extrêmement impressionné par le personnel que j’ai rencontré, gérant cette situation intolérable », a déclaré Jenrick dimanche.

Les avertissements viennent alors que les critiques concernant la reconduction de Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur se poursuivent. Braverman est connue pour sa position ferme sur l’immigration.

Plus d’une centaine d’organisations caritatives de réfugiés ont écrit lundi une lettre ouverte à Braverman, l’exhortant à remédier à ce qu’ils ont appelé un “arriéré de demandes d’asile” et à créer des itinéraires sûrs pour que les réfugiés puissent se rendre en Grande-Bretagne.

La lettre faisait référence à des commentaires faits par Braverman lors de la conférence du Parti conservateur plus tôt en octobre, dans lesquels elle a déclaré que ce serait son « rêve » et son « obsession » de voir une première page du journal Telegraph montrer un avion de migrants décollant pour le Rwanda. , où certains demandeurs d’asile britanniques pourraient être relocalisés dans le cadre d’un programme controversé.

« Vous avez fait référence à la fière histoire de ce pays d’offrir un sanctuaire. Nous vous demandons donc de faire en sorte que cela se produise avec un système juste, aimable et efficace pour les réfugiés », indique la lettre.

Braverman – qui a qualifié les traversées illégales de la Manche d’« invasion » – a défendu lundi sa politique d’immigration.

S’adressant aux législateurs de la Chambre des communes, elle a déclaré qu’elle avait tenté de préparer le site de Manston à un afflux de personnes et a nié les allégations selon lesquelles elle aurait bloqué l’utilisation d’hôtels pour les immigrants.

“J’ai prévu les inquiétudes à Manston en septembre et déployé des ressources et du personnel supplémentaires pour fournir une augmentation rapide des logements d’urgence”, a-t-elle déclaré.

“Ce que j’ai refusé de faire, c’est de libérer prématurément des milliers de personnes dans les communautés locales sans avoir nulle part où rester”, a-t-elle ajouté, affirmant que ce serait la “pire chose à faire”.