Le centre de style de vie et de divertissement remanié CQ @ Clarke Quay ouvrira ses portes au deuxième trimestre de l’année

SINGAPOUR — Le centre de restauration et de style de vie au bord de la rivière de Singapour, CQ @ Clarke Quay, sera officiellement relancé au deuxième trimestre 2024 après une série de rénovations.

La propriété a déclaré dans un communiqué de presse jeudi (1er février) que le centre, actuellement dans ses dernières étapes de développement, introduira de nouvelles options de style de vie, de restauration et de divertissement dans trois zones – The Riverfront (blocs A et D), The Entrepôts (bloc B) et The Circuit (blocs C et E).

Le bord de la rivière (blocs A et D)

De nouveaux équipements acceptant les animaux de compagnie, comme une baie d’hydratation et des stations de déjections d’animaux, devraient ouvrir à The Riverfront au cours du premier trimestre de l’année. Des établissements de restauration acceptant les animaux de compagnie seront également disponibles, ainsi que la poursuite d’événements acceptant les animaux de compagnie comme des conférences, des ateliers et des promenades sur la rivière dans les mois à venir.

Les nouveaux locataires de l’alimentation incluent Chapters by Drinks & Co, le bar et grill mexicain Sanchos, le Grand Konak Turkish and Lebanon Cuisine, le concept ouvert 24 heures sur 24 Nana Thai Royale et le café à desserts Overscoop. Le concept Duo F&B, Home Singapore, fonctionnera comme un café le jour et se transformera en un salon de musique live la nuit. Les bars et pubs de musique live actuels resteront ouverts.

Il y aura également de nouvelles offres de bien-être, notamment une salle de sport et un centre de remise en forme Bold Fitness. et Natureland Spa.Thérapie.

Les Entrepôts (Bloc B)

The Warehouses, restauré, qui ouvrira ses portes au premier trimestre, présentera une nouvelle fresque murale « Fire Fish », créée par les artistes Yip Yew Chong et tobyato.

La fresque murale s’inspire de l’héritage de Clarke Quay en tant qu’enclave Teochew et port de commerce animé au bord de la rivière, du commerce du bois de chauffage dans la région, des bumboats rouges et blancs de Teochew qui bordaient autrefois la rivière Singapour et des coolies sur Read Bridge.

Les visiteurs peuvent trouver des panneaux patrimoniaux et des tuiles en bronze dans toute la région, racontant la riche histoire de la rivière Singapour.

Le palier de Read Bridge a également été amélioré avec des marches faisant office de sièges et d’espace commun, ainsi qu’une nouvelle rampe d’accessibilité. Les sièges intègrent des pièces de bois originales provenant des TwaKows, des cargos historiques qui se trouvaient auparavant à CQ.

La zone Warehouses verra également de nouveaux locataires tels que le détaillant de musique Swee Lee Clarke Quay, un concept de café et de bar, où des événements de fans et des spectacles en direct peuvent être organisés. Le magasin disposera d’un comptoir click and collect et d’un espace exclusif « Sur rendez-vous uniquement ».

La zone disposera également d’un magasin FairPrice Finest avec un bar-épicerie. Les deux locataires devraient ouvrir d’ici la fin février. Le restaurant chinois East Treasure a également rouvert récemment.

Le circuit (blocs C et E)

Le Circuit verra une version remaniée du restaurant décontracté, SG Hawker. Les options de restauration incluent des stands reconnus par le Michelin comme Nasi Lemak Ayam Taliwang et Xing Yun Chicken Rice. Zouk, Slingshot et d’autres lieux de musique live et de divertissement restent ouverts.

Des températures diurnes plus basses et de nouvelles fonctionnalités de durabilité

Les auvents d’ange existants ont été améliorés pour réduire la chaleur solaire de 70 % et optimiser les conditions de lumière naturelle. Un nouveau ventilateur omnidirectionnel, capable d’abaisser les températures d’environ 2 degrés grâce au refroidissement par brouillard d’évaporation, sera également installé. Les ajouts réduiront la consommation d’énergie d’environ 50 pour cent, a déclaré CQ.

Avec la mise à niveau de l’usine de refroidissement du bâtiment, la cote de bâtiment écologique de CQ par la Building and Construction Authority (BCA) est passée de Green Mark à une certification Green Mark GoldPLUS.

Avant le lancement, divers promotions du midi, et un parking quotidien gratuit pendant deux heures de 8h à 18h, sera disponible pour les visiteurs. De plus amples informations sur le CQ remanié seront bientôt disponibles sur le site Web de CQ.

