Le centre de santé mentale de Westmont ouvre ses portes aux anciens combattants et aux civils – Shaw Local

Le plus récent ajout à la communauté des affaires de Westmont se concentre sur la santé mentale et le bien-être des anciens combattants et de ceux qui n’ont pas servi dans l’armée.

« C’est pour tout le monde », a récemment déclaré Michael Gershenzon, directeur de la stratégie et des finances, au nouveau bureau de Stella, 1 E. Oak Hill Drive, soulignant qu’environ 25 % des clients ont une formation militaire.

Stella a eu une ouverture en douceur en avril et une inauguration à la mi-août.

Stella fournit des soins de pointe pour les traumatismes émotionnels et les problèmes de santé mentale qui comprennent le stress post-traumatique, l’anxiété, la dépression, le stress, les traumatismes crâniens et les effets neurologiques d’une longue COVID.

Depuis son lancement en 2020, la mission de l’entreprise est de réinventer la façon dont le monde traite les problèmes de santé mentale et de devenir la destination incontournable pour les personnes à la recherche de soins complets, transformateurs et empreints de compassion.

Gershenzon, 36 ans, a été inspiré par un ami qui connaissait quelqu’un qui a été traité avec succès pour le SSPT par le Dr Eugene Lipov, la force motrice derrière Stella.

Cet ami, qui s’est tragiquement suicidé il y a quelques années, avait laissé une note exhortant Gershenzon à s’assurer que Stella devienne une réalité.

« Nous avons démarré l’entreprise en février 2020, le pire moment pour démarrer une entreprise », a-t-il déclaré.

Cependant, il était déterminé à faire de Stella une réalité. Et c’est le cas.

Stella propose des options individualisées adaptées aux besoins de chaque patient, telles qu’une psychothérapie assistée par la kétamine, une double réinitialisation sympathique via un bloc ganglionnaire stellaire, une thérapie par la parole tenant compte des traumatismes et des protocoles multimodaux, a déclaré Lipov.

« Les quatre derniers mois ont été un rythme vertigineux. Nous en avons ouvert quatre [mortar-and-brick] Emplacements. Cet emplacement ici nous a été adapté à nos besoins. Les autres sites sont New York, DC et Irvine, au sud de Los Angeles », a déclaré Gershenzon.

« Nous avons également embauché une équipe d’infirmières praticiennes, notamment des infirmières praticiennes en santé mentale psychiatrique. Ils fournissent des soins psychologiques », a-t-il déclaré.

« Nous sommes passés d’une quasi-fermeture en une semaine [in 2020] à poursuivre ce modèle de franchise pour avoir un hybride de sites appartenant au réseau », a déclaré Gershenzon.

Stella est surtout connue pour le traitement à double protocole de réinitialisation sympathique mis au point par Lipov, qui a commencé à utiliser le bloc ganglionnaire stellaire en 2004 pour soulager les symptômes de la ménopause chez les patientes atteintes de cancer.

Le nom Stella est basé sur ce traitement.

Depuis les années 1920, le SGB était utilisé comme traitement analgésique, a déclaré Lipov.

Aujourd’hui, Lipov a déclaré qu’il réussissait à 85 % à soulager les symptômes du stress et des traumatismes post-traumatiques de manière sûre et efficace en réinitialisant le système nerveux sympathique d’un patient – ​​c’est-à-dire la réponse de combat ou de fuite – à un état pré-traumatique.

Les patients sont âgés de l’adolescence à 80 ans, avec un mélange d’hommes et de femmes, a déclaré Gershenzon.

« Jusqu’ici, tout va bien. Nous essayons de reproduire ce modèle à New York, Irvine et DC », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de nouvelles choses. »

Les efforts de Lipov ont été aidés lorsque le sénateur de l’époque. Barack Obama a écrit une lettre au ministère de la Défense pour commencer à examiner ses projets de traitement.

Lipov a déclaré qu’il était en quelque sorte tombé par hasard sur le traitement, qu’il avait utilisé pour la première fois pour aider une patiente souffrant de bouffées de chaleur.

« Cela a très bien fonctionné pour elle et je l’ai oublié pendant un an », a-t-il déclaré.

Il a fait des recherches sur le sujet du SGB et a découvert un lien avec le cerveau et le système nerveux sympathique.

Plus de 10 000 patients plus tard, Lipov est heureux d’affirmer que les traitements ont fonctionné pour les personnes souffrant du SSPT.

Le nombre de traitements nécessaires dépend du patient, a-t-il expliqué.

Lipov s’est dit particulièrement satisfait de l’emplacement de Westmont, le qualifiant de « notre produit phare », facile d’accès depuis Chicago et la banlieue.