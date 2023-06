Le centre de santé communautaire du comté de Will obtient le sceau d’or

Le centre de santé communautaire du comté de Will a reçu le sceau d’or d’approbation de la Commission mixte pour le foyer médical de soins primaires, les soins de santé ambulatoires et l’accréditation des soins de santé comportementaux, a annoncé le département de la santé du comté de Will.

Le sceau d’or est un symbole de qualité qui reflète l’engagement à fournir des soins sûrs et de qualité aux patients, a déclaré le département de la santé dans un communiqué de presse.

La Commission mixte, une agence d’accréditation, a effectué un examen inopiné sur place du centre de santé en février.

« Nous félicitons le centre de santé communautaire du comté de Will pour son engagement à faire progresser la sécurité et la qualité pour tous les patients », a déclaré Deboray Ryan, vice-présidente exécutive par intérim des opérations d’accréditation et de certification pour la Commission mixte, dans le communiqué.

Le centre de santé communautaire du comté de Will, qui a un bureau principal à Joliet et des succursales à Bolingbrook et Monee, offre un accès aux soins médicaux, aux soins de santé comportementale et aux soins dentaires.

« Cette accréditation volontaire montre notre engagement à respecter les normes de sécurité et de qualité les plus élevées en matière de soins de santé. » La directrice générale du centre de santé communautaire du comté de Will, Mary Maragos, a déclaré dans le communiqué.