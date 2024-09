Le Centre de santé combinée / Sarah Lake Architects

© Glenn Hester

Description textuelle fournie par les architectes. Situé à Bairnsdale, East Gippsland, le Centre for Combined Health a été motivé par la passion de ses clients d’améliorer la santé physique et mentale de la communauté grâce à de meilleurs services de santé locaux. Reconnaissant que les résultats en matière de santé et l’accès aux établissements sont limités dans la région de Victoria, les clients souhaitaient fournir un lieu où plusieurs établissements de santé paramédicaux pourraient être regroupés dans un seul bâtiment.

À la suite d’une sécheresse, des feux de brousse dévastateurs de l’été noir, du COVID et du déclin des industries locales de la pêche et du bois, le client a pu constater que les membres de la communauté étaient en difficulté. Cela a inspiré la création d’un établissement conçu pour favoriser la santé par l’éducation, l’engagement et la connexion. Par conséquent, le Centre a été développé en tant que centre de santé communautaire financé par le secteur privé.

Plan

Le centre se compose de deux grands espaces de remise en forme polyvalents pour le yoga, le Pilates, des ateliers et des conférences. Il existe 12 salles de consultation allant des soins paramédicaux aux suites hospitalières ambulatoires avec des commodités, une réception et un hall communs. Ces éléments sont organisés en zones distinctes : les cabinets de consultation privés et calmes sont séparés des espaces plus publics et actifs, comme les salles polyvalentes et l’entrée, par des espaces annexes comme les salles du personnel et les commodités. Les cours adjacentes aux salles polyvalentes sont dissimulées derrière une grande façade grillagée orientée au nord, qui sert de tampon par rapport à l’aire de stationnement et garantit l’intimité des activités à l’intérieur, tout en offrant une perspective sur ces espaces. Cet écran permet de se différencier du contexte industriel plus large en ajoutant une douceur au bâtiment.

Diagramme

Situé dans la zone industrielle de la ville, la conception du bâtiment reflète le contexte local de simples et grands hangars en tôle ondulée. La façade sur rue imite la forme d’un hangar à toit en pente, avec un parapet cachant la coupe centrale du toit. Cette coupe permet de mettre en valeur les fenêtres pour une ventilation transversale des deux côtés du bâtiment et intègre une section inférieure du toit qui fonctionne comme une plate-forme de service.

Pour gérer les coûts, le bâtiment utilise une palette de matériaux simple et limitée : revêtement et toiture en carton ondulé, panneaux à copeaux orientés (OSB), plaques de plâtre, revêtement de sol en béton et un grand écran en aluminium. L’espace polyvalent est doté d’un revêtement de sol Tarkett, adapté aux activités physiques, au lieu d’un plancher suspendu plus coûteux. La forme simple du hangar est construite avec des fermes à clous ouverts, offrant des espaces intérieurs plus élevés et utilisant des matériaux facilement disponibles pour maintenir la rentabilité. Un minimum d’acier a été utilisé pour maintenir les dépenses à un niveau bas. Le client, un plombier, a contribué directement au projet en installant la toiture et le bardage en carton ondulé, ce qui devait lui permettre de réaliser lui-même la majeure partie de l’installation.

Sections

Orientés au nord et orientés au sud sur le terrain, les espaces publics bénéficient d’une luminosité abondante, filtrée par le grand écran. Le bloc de service au milieu du projet a des plafonds plus bas pour permettre des vues et de la lumière vers le nord et le sud lorsque le toit s’élève au-dessus de ce bloc. Avec l’ajout de quelques lucarnes, cela signifie qu’il y a une lumière naturelle abondante dans tous les espaces. réduisant le besoin d’éclairage artificiel dans un bâtiment commercial.