Le centre de ressources Latinx de Waubonsee offre des programmes pour aider les familles à naviguer à l’université – Shaw Local

Waubonnee Community College abrite plus de 30% des étudiants qui s’identifient comme Latinx. En tant que l’une des institutions au service des hispaniques de la région, Waubonsee s’engage à aider les étudiants à atteindre leurs objectifs éducatifs, quels qu’ils soient. Ce printemps, le Latinx Resource Center (LRC) de Waubonsee organisera des événements d’apprentissage sur son campus du centre-ville d’Aurora, 18 S. River St., offrant aux familles et aux étudiants la possibilité d’enrichir leurs connaissances sur le paysage universitaire. Tous les événements sont gratuits et ouverts aux parents des lycéens de la région et des étudiants des collèges de Waubonnee.

« Un Día Bien Padre (UDBP) », la Journée d’appréciation des parents/tuteurs lancera ces événements le 28 janvier. UDBP est une pièce de théâtre sur le mot « padre », qui se traduit par « père ou parent », mais a aussi un second sens. ; l’expression est également couramment utilisée comme terme d’argot pour “très cool”. Les élèves de Waubonsee et des écoles secondaires de la région sont invités à amener leurs familles pour montrer leur appréciation de leur soutien et leur présenter les ressources du collège. Les personnes sans rendez-vous sont les bienvenues.

«Colegio de Empoderamiento» enrichit les connaissances des familles et des parents avec des valeurs éducatives et des enseignements sur l’importance de l’enseignement supérieur. Les séances auront lieu les 25 février, 25 mars et 29 avril de 9 h à midi. Toutes les sessions seront bilingues en espagnol et en anglais. Lors de ces séances, les familles découvriront l’expérience de leurs étudiants dans l’enseignement supérieur, comment trouver les ressources appropriées et comment se défendre. L’inscription est obligatoire.

Plus tard cet été, le LRC accueillera l’Institut d’été Latinx (LSI) pour les nouveaux étudiants du Waubonnee Latinx. LSI est un programme de cinq jours, organisé du 14 au 18 août, qui aide les étudiants de Latinx à apprendre tout ce dont ils ont besoin pour réussir à l’université. En participant, les participants découvriront une communauté sûre, apprendront à quoi s’attendre en fréquentant l’université, découvriront comment choisir un cheminement de carrière et seront connectés à des ressources importantes telles que la façon de payer pour l’université. L’inscription est obligatoire.

Le LRC, qui a ouvert ses portes au printemps dernier, est le guichet unique du collège qui fournit des ressources, des services de soutien et des expériences éducatives pour soutenir la réussite scolaire et sociale des étudiants de Latinx, et cela commence souvent par la vie familiale des étudiants.

Le centre basé sur l’identité offre aux étudiants et aux membres de la communauté un lieu d’apprentissage de la culture, du patrimoine et des traditions latinx. Pour en savoir plus sur ces événements et vous inscrire à une prochaine session, visitez waubonnee.edu/LRC.