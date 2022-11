Le centre de ressources de l’Oregon accueille le salon de l’emploi Ag in the Classroom le 17 novembre – Shaw Local

OREGON – Les comtés d’Ogle et de Carroll Ag in the Classroom accueilleront un salon d’exploration des carrières agricoles de 8 h à 15 h le jeudi 17 novembre au Rock River Center, 810 S. 10th St.

Le salon de l’emploi est gratuit et ouvert au public.

Les recruteurs des collèges offriront des informations sur les majeures en agriculture, fourniront des ressources sur ce qu’il faut pour obtenir un diplôme et répondront aux questions des participants. Des représentants commerciaux de diverses entreprises liées à l’agriculture offrent également des informations sur les carrières, détaillant les compétences nécessaires pour effectuer des travaux spécifiques et promouvant les stages d’été.

Pour plus d’informations, appelez le 815-732-2191 ou envoyez un e-mail à charbm@illinois.edu.