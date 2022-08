Le centre de première année du NIU, Pete Nygra, fait partie des 4 partants de retour de la ligne O – Shaw Local

DeKALB – La saison dernière, NIU a déployé la même ligne offensive pour les 14 matchs, à l’exception de Ball State lorsque JJ Champe a été blessé.

Quatre de ces partants sont de retour cette année. Et entrer au milieu pour remplacer Brayden Patton est le recrue Pete Nygra.

Ainsi, avec Lippe et Marques Cox d’un côté, et Logan Zschernitz et Nolan Potter de l’autre, Nygra a déclaré que son ajustement s’était fait en douceur.

“Ça a été vraiment facile, honnêtement”, a déclaré Nygra. «Les autres monteurs de lignes m’ont amené et m’ont aidé plus que tout. Nolan Potter, Logan, JJ, Marcus – ils m’ont été d’une aide précieuse juste pour m’intégrer en quelque sorte dans le cinq de départ. Ils ont vraiment aidé et vraiment rendu les choses faciles en cours de route.

Nygra a été l’une des premières à s’être inscrite avec les Huskies, arrivant à bord au printemps avant la saison dernière. Il a passé le temps à apprendre de Patton, qui joue dans l’USFL pour les Maulers de Pittsburgh, après avoir commencé cinq des 10 matchs.

“Tout ce qu’il a fait, c’est baisser la tête et travailler”, a déclaré l’entraîneur de la ligne offensive Darryl Agpalsa. «Il fait un excellent travail pour obtenir notre place et obtenir nos clés correctes dans les jeux de course et les protections. Il s’améliore techniquement, continue de travailler là-dessus. Mais il fait un excellent travail.

NIU a eu la quatrième meilleure attaque au sol au pays l’année dernière, avec une moyenne de 241,4 verges par match. Les Huskies n’ont également autorisé que 11 sacs, à égalité au deuxième rang du pays avec l’armée de l’air derrière seulement l’armée.

Nygra a déclaré que la ligne avait une fierté et une passion pour le travail parfois ingrat de bloquer pour un groupe de porteurs de ballon chargé et de protéger le quart-arrière Rocky Lombardi.

“Nous savons que nous devons nous présenter tous les jours pour que cette équipe et cette attaque réussissent”, a déclaré Nygra. «Nous sommes fiers lorsque nous dirigeons le ballon et protégeons Rocky et que l’attaque fonctionne. Ce n’est pas une position de gloire. Vous faites le sale boulot et aidez votre équipe à gagner.

L’entraîneur-chef Thomas Hammock a déclaré qu’il pensait que Nygra était entré dans le programme de Brownsburg dans le nord d’Indianapolis, Indiana, prêt à concourir.

“Nous avions l’impression que si besoin était l’année dernière, il aurait été prêt à jouer”, a déclaré Hammock. «Pour nous, avoir la possibilité de le chemiser signifie que nous avons une année supplémentaire avec lui dans le programme. Il était prêt l’année dernière. Brayden est resté en bonne santé toute l’année dernière, donc c’était un luxe de pouvoir sauver sa chemise rouge.

Hammock a déclaré que Nygra est un ajout solide, intelligent et fiable au groupe de départ cette année.

“Pete a été un étalon”, a déclaré Hammock. « C’est un jeune qui est arrivé tôt. Il est l’un de nos meilleurs joueurs de ligne offensifs. Il a été un travailleur formidable depuis le moment où il est arrivé sur le campus. C’est un leader, il vient d’un excellent programme d’études secondaires. Nous n’avons aucune réserve quant au fait que Pete soit notre centre, et nous ne manquerons pas un battement avec Pete Nygra au milieu.

Nygra a encore eu du temps d’entraînement l’année dernière, principalement avec les remplaçants, mais Agpalsa a déclaré qu’il s’entraînait occasionnellement avec le premier groupe.

“Cette année, ce n’était pas ‘tout neuf’ tout neuf”, a déclaré Agpalsa. «Évidemment, le volume avec ce groupe est différent. Mais il a fait un excellent travail.

Nygra a déclaré qu’il était prêt à passer de l’apprentissage à la pratique.

« Brayden était génial. Il m’a beaucoup aidé », a déclaré Nygra. «Il m’a beaucoup aidé l’année dernière en cours de route. Il a commencé à me mettre dans les cordes. L’année dernière, j’ai dû apprendre. Cette année, je dois le faire.